Suspendida la función de este lunes del COAC en señal de duelo por el accidente de Adamuz

El Ayuntamiento de Cádiz ha tomado la decisión de manera consensuada con los colectivos participantes en el concurso.

Jaime Álvarez

Cádiz |

Fachada del Ayuntamiento de Cádiz
Fachada del Ayuntamiento de Cádiz | Cedida

El Ayuntamiento de Cádiz ha decidido suspender la función de este lunes 19 del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2026 en señal de duelo y respeto por los fallecidos en el accidente ferroviario que ha ocurrido en Córdoba.

En un escueto mensaje remitido a los medios de comunicación, el consistorio gaditano ha anunciado esta decisión tras una larga reunión celebrada con las agrupaciones y colectivos participantes de la fiesta. La reunión ha comenzado a las 13:00 y se han valorado todas las opciones. Tras el minuto de silencio convocado por la FEMP en todos los ayuntamientos, el alcalde de Cádiz, Bruno García, explicaba que la decisión se iba a tomar "con todo el respeto" a los fallecidos.

El COAC de Cádiz se ha suspendido en varias ocasiones íntegramente o parcialmente: la última ocasión, en 2021 a causa de la pandemia del Coronavirus. En anteriores ocasiones se ha suspendido de manera parcial como por ejemplo con huelgas generales.

