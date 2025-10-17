En Cádiz

El sorteo del orden de actuación de las agrupaciones inscritas en el COAC 2026 se celebrará el sábado 8 de noviembre

La teniente de alcalde delegada de Fiestas. Beatriz Gandullo, asegura que hasta el momento hay 184 agrupaciones inscritas, de las que 126 son de la categoría de adultos y 58 de la cantera

Onda Cero Cádiz

Cádiz

Instantes de la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz
Instantes de la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz | Ayuntamiento de Cádiz

La teniente de alcalde delegada de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha anunciado que el sorteo del orden de actuación de las agrupaciones inscritas en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) se celebrará el sábado 8 de noviembre en el Palacio de Congresos. Este sorteo será abierto al público hasta completar aforo y será retransmitido en directo por la televisión municipal Onda Cádiz.

Beatriz Gandullo ha señalado que hasta el momento hay un total de 184 agrupaciones inscritas, de las que 126 corresponden a la categoría de adultos y 58 agrupaciones a la cantera. De estás últimas 38 con infantiles y 20 juveniles. Además, ha asegurado que la última semana de octubre y previo a la celebración de este sorteo se celebrará un Consejo de Participación del COAC con la participación de los diferentes colectivos para abordar el desarrollo del próximo concurso de agrupaciones.

