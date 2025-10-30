Cultura

Setenta actividades culturales durante noviembre en toda la provincia gracias al programa Planeamos de la Diputación

Los ayuntamientos han escogido sus opciones de la oferta del Catálogo de la Fundación Provincial de Cultura

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Ana Crismán, una de las protagonistas de la agenda cultural de Planeamos
Ana Crismán, una de las protagonistas de la agenda cultural de Planeamos

Día 1

  • Guadalcacín - Teatro ‘La Familia Addams’ - Serendipia - Teatro Municipal Julián Oslé Muñoz - 21:00 horas.

Día 5

  • Guadalcacín - Taller de arte consciente - Indra Ruiz Moreno. Moare Taller de Arte - Hogar de Mayores - 11:00 horas.
  • Ubrique · Taller de velas ecológicas de origen vegetal · Asociación Psicoeducativa Casiopea · IES Maestro Francisco Fatou · 17:00 horas

Día 6

  • Tarifa - Mujeres en Dirección - Cine en Ruta - Teatro Municipal Alameda - 20:00 horas.
  • Puerto Serrano - Taller ‘Las historias diferentes nos hacen iguales’ - Diferencia2 - Biblioteca Municipal - 17:00 horas.
  • Vejer de la Frontera - Había una vez un Ibis (con música en directo) - Sandra Cerezo - Teatro Municipal San Francisco - 12:00 horas.

Día 7

  • Olvera - Teatro Foro Memoria Histórica - Compañía artística Estíbaliz Núñez - Casa Cultura - 20:00 horas.
  • Arcos de la Frontera - Taller de grabado y estampación en relieve - Indra Ruiz Moreno. Moare Taller de Arte - Biblioteca Municipal Jédula - 17:00 horas.
  • Facinas - Cuentos de la biblioteca. Cuentos en álbumes ilustrados - Diego Magdaleno - Biblioteca Municipal - 17:30 horas.
  • San José del Valle - Con Nombre de Mujer - Naike Ponce - Auditorio Municipal Juan Sánchez Gutiérrez - 19:00 horas
  • Chipiona - Autorretrato de un joven capitalista español - Alberto San Juan - Palacio de Ferias y Exposiciones - 20:30 horas.
  • Estella del Marqués - Mi amigo el principito - Lunátika Atarazana - CEIP Pablo Picasso - 10:00 horas.
  • Los Barrios - El velatorio - Marearte - El Pósito - 19:30 horas.
  • Nueva Jarilla - Cuentacuentos teatralizados ‘Fábulas por la diversidad’ - Teatrín, S.C. - Teatro Municipal - 18:30 horas.
  • Ubrique – Musical ‘El Gran Showman’ - Serendipia - IES Maestro Francisco Fatou - 20:00 horas.

Día 8

  • San Roque - Taller de dibujo a través del cómic - Teskiya Studio - Centro de Arte Contemporáneo - 12:00 horas.
  • Trebujena - Estampa tu bolsa Tote Bag - Verynoi Studio (Pablo Alonso de la Sierra FIgueroa + Rocío Arévalo Vargas) - Biblioteca Municipal - 12:00 horas.
  • Vejer de la Frontera - Taller de grabado y estampación en relieve - Indra Ruiz Moreno. Moare Taller de Arte - Museo de Historia y Arqueología -11:00 horas.
  • Benalup-Casas Viejas - ¿Magia o Ciencia? - La Caléndula - Centro Cultural 20 de Marzo - 12:00 horas.
  • Medina Sidonia - Autorretrato de un joven capitalista español - Alberto San Juan - Teatro Miguel Mihura Álvarez - 20:00 horas.

Día 9

  • Medina Sidonia - Arqueología de género: ¡Investiga en nuestro laboratorio móvil! - Albanta Educación - Museo Arqueológico Municipal - 12:00 horas.
  • Guadalcacín - Autorretrato de un joven capitalista español - Alberto San Juan - Teatro Municipal Julián Oslé Muñoz - 19:00 horas.
  • Tarifa - Teatro Musical Villanos Héroes y Princesas - Valle de Cuentos - Teatro Municipal Alameda - 17:00 horas.
  • Trebujena - La cebra Camila - Escenoteca-Pepa Muriel - Teatro Municipal - 12:00 horas.

Día 11

  • Setenil de las Bodegas - Taller de circo - Compañía Arsalabrasa - Cimo - 16:00 horas.

Día 14

  • San Isidro del Guadalete - Planetario portátil - La ciudad de las estrellas - Colegio Público - 12:00 horas.
  • San Martín del Tesorillo - Observación astronómica diurna ‘Conoce el Sol’ con Aula del Cielo - Aula del Cielo - CEIP José Luis Sánchez - 11:00 horas.
  • Conil de la Frontera - Ana Crismán ‘Arpaora’. Formato Solista - Ana Crismán Arpa Flamenca - Peña Flamenca. La Guitarra Poética - 21:00 horas.
  • Zahara de los Atunes - Taller de Flamenco y emociones - La Mónica Producciones - CEIP Miguel de Cervantes - 11:00 horas.

Día 15

  • Castellar de la Frontera - Diseño y creación de joyas de cerámica - Verynoi Studio (Pablo Alonso de la Sierra Figueroa + Rocío Arévalo Vargas) - Espacio Cultural Castillo Castellar - 12:30 horas.
  • Medina Sidonia - Planetario portátil - La ciudad de las estrellas - Sala de Cultura Calle Muro - 17:00 horas.
  • Benalup-Casas Viejas - Cuento del juguete - Atelana Teatro - Teatro Municipal - 12:00 horas.
  • Algodonales - Toma tu puta caña - Zia La Moraita Teatro - Salón La Roldana - 19:00 horas.

Día 16

  • Trebujena - Cuentos para un futuro mejor - La Caléndula - Plaza Ayuntamiento - 12:00 horas.
  • Chipiona - Recital de cante - Melchora Ortega - Peña Cultural Flamenca José Mercé - 21:00 horas.

Día 17

  • Puerto Serrano - Guitarra para nuestros mayores - Adriano Lozano - Biblioteca Municipal - 11:00 horas.
  • Rota - Clase didáctica - El flamenco en la escuela - Auditorio Severiano Alonso-Casa de la Cultura - 10:00 horas.
  • Rota - Clase didáctica - El flamenco en la escuela - Auditorio Severiano Alonso-Casa de la Cultura - 12:00 horas.

Día 18

  • Bornos - Taller ‘Las historias diferentes nos hacen iguales’ - Diferencia2 - Biblioteca Municipal. Casa Ordóñez - 16:30 horas.

Día 19

  • Bornos - Taller ‘Cuentos diversos de 6 colores’ - Diferencia2 - Biblioteca Municipal. Coto de Bornos - 16:30 horas.

Día 20

  • Zahara de la Sierra - Planetario gigante Aula del Cielo - Aula del Cielo - Pabellón Polideportivo - 16:00 horas.
  • Grazalema - El Viajero y la Burrita - Niumpaloal-Arte - Casa de la Cultura. Grazalema - 12:00 horas.
  • Grazalema - El Viajero y la Burrita - Niumpaloal-Arte - Salón de Actos Academia. Benamahoma - 17:00 horas.
  • Puerto Serrano - Galaxias de Igualdad - Asociación Cultural Imagina - Biblioteca Municipal - 17:00 horas.
  • Medina Sidonia - Taller divulgativo miel Sierra de Cádiz - Restaurante La Divina - Museo Etnográfico Municipal - 18:00 horas.
  • Espera - La Maleta de los Cuentos: Caperucita al revés - Camenae - Salón Cultural Fernando Garrido Jiménez - 17:00 horas.
  • Bornos - Animación La Tribu - La Tribu - Cine de Coto de Bornos - 16:00 horas.

Día 21

  • Castellar de la Frontera - Morada me estoy poniendo: Cuentos y magia - Jesús Tiracuentos - Plaza Andalucia S/N, Teatro Andalucía - 12:00 horas.
  • Bornos - Animación La Tribu - La Tribu - Plaza de las Monjas - 16:00 horas.
  • Guadalcacín - Taller ‘No faltes a la igualdad’ - Diferencia2 - Casa de la Juventud - 17:00 horas.
  • Espera - El rey tuerto - A-zufre Teatro - Salón Cultural Fernando Garrido Jiménez -18:00 horas.
  • Los Barrios - Tuyo Cid - Malaje Solo - El Pósito - 19:30 horas.
  • Vejer de la Frontera - Frida, tengo alas para volar - Compañía artística Estíbaliz Núñez - Teatro Municipal San Francisco - 20:00 horas.
  • Zahara de los Atunes - Hijas de la luna - Tántrico Teatro - CEIP Miguel de Cervantes - 18:00 horas.

Día 22

  • Algodonales - Cine de verano - Cine La Fábrica - Salón La Roldana - 20:00 horas.
  • Benalup-Casas Viejas - El Viajero y la Burrita - Niumpaloal-Arte - Teatro Municipal - 12:00 horas.
  • Medina Sidonia - Tal como as nubes - Beatriz Martínez e Langarika - Teatro Miguel Mihura Álvarez - 20:00 horas.

Día 24

  • Jimena de la Frontera - Bruja a la Fuga - Asociación Cultural Imagina - IES Hozgarganta - 12:00 horas.

Día 25

  • Alcalá del Valle - Teatroterapia y desarrollo personal para mujeres - Anabel Azuar - Centro Cultural Juan Hinojosa - 19:00 horas.
  • El Gastor - Historias para volar libres. Cuentos para la igualdad - La Caléndula - Salón de Usos Múltiples - 17:30 horas.
  • San Martín del Tesorillo - Taller ‘No faltes a la igualdad’ - Diferencia2 - CEIP José Luis Sánchez - 11:00 horas.

Día 26

  • Nueva Jarilla - Taller de gastroliteratura: La cocina también se lee y se escribe - Irene Golden - Biblioteca Municipal - 17:30 horas.
  • La Barca de la Florida - Morada me estoy poniendo: Cuentos y magia - Jesús Tiracuentos - Centro Cultural - 12:00 horas.
  • Bornos - Taller ‘No faltes a la igualdad’ - Diferencia2 - Biblioteca. Casa Ordóñez - 17:00 horas.

Día 27

  • Bornos - Taller ‘Reconoce, siente y expresa la diversidad’ - Diferencia2 - Biblioteca de Coto de Bornos - 17:00 horas.

Día 28

  • Medina Sidonia - Círculo - Abigail R. Horro - Teatro Miguel Mihura Álvarez - 20:00 horas.
  • Benaocaz - El rey tuerto - A-zufre Teatro - Teatro Aznalmara - 20:30 horas.
  • La Barca de la Florida - Perdona bonito, ¿que yo no trabajo? - Asociación Cultural Imagina - Centro Cultural - 18:00 horas.
  • San José del Valle - Estoy Rara - Las Raras - Auditorio Municipal Juan Sánchez Gutiérrez - 19:00 horas.

Día 29

  • Nueva Jarilla - Más Difícil Todavía - Manuel Álvarez - Caseta Municipal - 20:00 horas.
