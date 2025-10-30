Setenta actividades culturales durante noviembre en toda la provincia gracias al programa Planeamos de la Diputación

Día 1
- Guadalcacín - Teatro ‘La Familia Addams’ - Serendipia - Teatro Municipal Julián Oslé Muñoz - 21:00 horas.
Día 5
- Guadalcacín - Taller de arte consciente - Indra Ruiz Moreno. Moare Taller de Arte - Hogar de Mayores - 11:00 horas.
- Ubrique · Taller de velas ecológicas de origen vegetal · Asociación Psicoeducativa Casiopea · IES Maestro Francisco Fatou · 17:00 horas
Día 6
- Tarifa - Mujeres en Dirección - Cine en Ruta - Teatro Municipal Alameda - 20:00 horas.
- Puerto Serrano - Taller ‘Las historias diferentes nos hacen iguales’ - Diferencia2 - Biblioteca Municipal - 17:00 horas.
- Vejer de la Frontera - Había una vez un Ibis (con música en directo) - Sandra Cerezo - Teatro Municipal San Francisco - 12:00 horas.
Día 7
- Olvera - Teatro Foro Memoria Histórica - Compañía artística Estíbaliz Núñez - Casa Cultura - 20:00 horas.
- Arcos de la Frontera - Taller de grabado y estampación en relieve - Indra Ruiz Moreno. Moare Taller de Arte - Biblioteca Municipal Jédula - 17:00 horas.
- Facinas - Cuentos de la biblioteca. Cuentos en álbumes ilustrados - Diego Magdaleno - Biblioteca Municipal - 17:30 horas.
- San José del Valle - Con Nombre de Mujer - Naike Ponce - Auditorio Municipal Juan Sánchez Gutiérrez - 19:00 horas
- Chipiona - Autorretrato de un joven capitalista español - Alberto San Juan - Palacio de Ferias y Exposiciones - 20:30 horas.
- Estella del Marqués - Mi amigo el principito - Lunátika Atarazana - CEIP Pablo Picasso - 10:00 horas.
- Los Barrios - El velatorio - Marearte - El Pósito - 19:30 horas.
- Nueva Jarilla - Cuentacuentos teatralizados ‘Fábulas por la diversidad’ - Teatrín, S.C. - Teatro Municipal - 18:30 horas.
- Ubrique – Musical ‘El Gran Showman’ - Serendipia - IES Maestro Francisco Fatou - 20:00 horas.
Día 8
- San Roque - Taller de dibujo a través del cómic - Teskiya Studio - Centro de Arte Contemporáneo - 12:00 horas.
- Trebujena - Estampa tu bolsa Tote Bag - Verynoi Studio (Pablo Alonso de la Sierra FIgueroa + Rocío Arévalo Vargas) - Biblioteca Municipal - 12:00 horas.
- Vejer de la Frontera - Taller de grabado y estampación en relieve - Indra Ruiz Moreno. Moare Taller de Arte - Museo de Historia y Arqueología -11:00 horas.
- Benalup-Casas Viejas - ¿Magia o Ciencia? - La Caléndula - Centro Cultural 20 de Marzo - 12:00 horas.
- Medina Sidonia - Autorretrato de un joven capitalista español - Alberto San Juan - Teatro Miguel Mihura Álvarez - 20:00 horas.
Día 9
- Medina Sidonia - Arqueología de género: ¡Investiga en nuestro laboratorio móvil! - Albanta Educación - Museo Arqueológico Municipal - 12:00 horas.
- Guadalcacín - Autorretrato de un joven capitalista español - Alberto San Juan - Teatro Municipal Julián Oslé Muñoz - 19:00 horas.
- Tarifa - Teatro Musical Villanos Héroes y Princesas - Valle de Cuentos - Teatro Municipal Alameda - 17:00 horas.
- Trebujena - La cebra Camila - Escenoteca-Pepa Muriel - Teatro Municipal - 12:00 horas.
Día 11
- Setenil de las Bodegas - Taller de circo - Compañía Arsalabrasa - Cimo - 16:00 horas.
Día 14
- San Isidro del Guadalete - Planetario portátil - La ciudad de las estrellas - Colegio Público - 12:00 horas.
- San Martín del Tesorillo - Observación astronómica diurna ‘Conoce el Sol’ con Aula del Cielo - Aula del Cielo - CEIP José Luis Sánchez - 11:00 horas.
- Conil de la Frontera - Ana Crismán ‘Arpaora’. Formato Solista - Ana Crismán Arpa Flamenca - Peña Flamenca. La Guitarra Poética - 21:00 horas.
- Zahara de los Atunes - Taller de Flamenco y emociones - La Mónica Producciones - CEIP Miguel de Cervantes - 11:00 horas.
Día 15
- Castellar de la Frontera - Diseño y creación de joyas de cerámica - Verynoi Studio (Pablo Alonso de la Sierra Figueroa + Rocío Arévalo Vargas) - Espacio Cultural Castillo Castellar - 12:30 horas.
- Medina Sidonia - Planetario portátil - La ciudad de las estrellas - Sala de Cultura Calle Muro - 17:00 horas.
- Benalup-Casas Viejas - Cuento del juguete - Atelana Teatro - Teatro Municipal - 12:00 horas.
- Algodonales - Toma tu puta caña - Zia La Moraita Teatro - Salón La Roldana - 19:00 horas.
Día 16
- Trebujena - Cuentos para un futuro mejor - La Caléndula - Plaza Ayuntamiento - 12:00 horas.
- Chipiona - Recital de cante - Melchora Ortega - Peña Cultural Flamenca José Mercé - 21:00 horas.
Día 17
- Puerto Serrano - Guitarra para nuestros mayores - Adriano Lozano - Biblioteca Municipal - 11:00 horas.
- Rota - Clase didáctica - El flamenco en la escuela - Auditorio Severiano Alonso-Casa de la Cultura - 10:00 horas.
- Rota - Clase didáctica - El flamenco en la escuela - Auditorio Severiano Alonso-Casa de la Cultura - 12:00 horas.
Día 18
- Bornos - Taller ‘Las historias diferentes nos hacen iguales’ - Diferencia2 - Biblioteca Municipal. Casa Ordóñez - 16:30 horas.
Día 19
- Bornos - Taller ‘Cuentos diversos de 6 colores’ - Diferencia2 - Biblioteca Municipal. Coto de Bornos - 16:30 horas.
Día 20
- Zahara de la Sierra - Planetario gigante Aula del Cielo - Aula del Cielo - Pabellón Polideportivo - 16:00 horas.
- Grazalema - El Viajero y la Burrita - Niumpaloal-Arte - Casa de la Cultura. Grazalema - 12:00 horas.
- Grazalema - El Viajero y la Burrita - Niumpaloal-Arte - Salón de Actos Academia. Benamahoma - 17:00 horas.
- Puerto Serrano - Galaxias de Igualdad - Asociación Cultural Imagina - Biblioteca Municipal - 17:00 horas.
- Medina Sidonia - Taller divulgativo miel Sierra de Cádiz - Restaurante La Divina - Museo Etnográfico Municipal - 18:00 horas.
- Espera - La Maleta de los Cuentos: Caperucita al revés - Camenae - Salón Cultural Fernando Garrido Jiménez - 17:00 horas.
- Bornos - Animación La Tribu - La Tribu - Cine de Coto de Bornos - 16:00 horas.
Día 21
- Castellar de la Frontera - Morada me estoy poniendo: Cuentos y magia - Jesús Tiracuentos - Plaza Andalucia S/N, Teatro Andalucía - 12:00 horas.
- Bornos - Animación La Tribu - La Tribu - Plaza de las Monjas - 16:00 horas.
- Guadalcacín - Taller ‘No faltes a la igualdad’ - Diferencia2 - Casa de la Juventud - 17:00 horas.
- Espera - El rey tuerto - A-zufre Teatro - Salón Cultural Fernando Garrido Jiménez -18:00 horas.
- Los Barrios - Tuyo Cid - Malaje Solo - El Pósito - 19:30 horas.
- Vejer de la Frontera - Frida, tengo alas para volar - Compañía artística Estíbaliz Núñez - Teatro Municipal San Francisco - 20:00 horas.
- Zahara de los Atunes - Hijas de la luna - Tántrico Teatro - CEIP Miguel de Cervantes - 18:00 horas.
Día 22
- Algodonales - Cine de verano - Cine La Fábrica - Salón La Roldana - 20:00 horas.
- Benalup-Casas Viejas - El Viajero y la Burrita - Niumpaloal-Arte - Teatro Municipal - 12:00 horas.
- Medina Sidonia - Tal como as nubes - Beatriz Martínez e Langarika - Teatro Miguel Mihura Álvarez - 20:00 horas.
Día 24
- Jimena de la Frontera - Bruja a la Fuga - Asociación Cultural Imagina - IES Hozgarganta - 12:00 horas.
Día 25
- Alcalá del Valle - Teatroterapia y desarrollo personal para mujeres - Anabel Azuar - Centro Cultural Juan Hinojosa - 19:00 horas.
- El Gastor - Historias para volar libres. Cuentos para la igualdad - La Caléndula - Salón de Usos Múltiples - 17:30 horas.
- San Martín del Tesorillo - Taller ‘No faltes a la igualdad’ - Diferencia2 - CEIP José Luis Sánchez - 11:00 horas.
Día 26
- Nueva Jarilla - Taller de gastroliteratura: La cocina también se lee y se escribe - Irene Golden - Biblioteca Municipal - 17:30 horas.
- La Barca de la Florida - Morada me estoy poniendo: Cuentos y magia - Jesús Tiracuentos - Centro Cultural - 12:00 horas.
- Bornos - Taller ‘No faltes a la igualdad’ - Diferencia2 - Biblioteca. Casa Ordóñez - 17:00 horas.
Día 27
- Bornos - Taller ‘Reconoce, siente y expresa la diversidad’ - Diferencia2 - Biblioteca de Coto de Bornos - 17:00 horas.
Día 28
- Medina Sidonia - Círculo - Abigail R. Horro - Teatro Miguel Mihura Álvarez - 20:00 horas.
- Benaocaz - El rey tuerto - A-zufre Teatro - Teatro Aznalmara - 20:30 horas.
- La Barca de la Florida - Perdona bonito, ¿que yo no trabajo? - Asociación Cultural Imagina - Centro Cultural - 18:00 horas.
- San José del Valle - Estoy Rara - Las Raras - Auditorio Municipal Juan Sánchez Gutiérrez - 19:00 horas.
Día 29
- Nueva Jarilla - Más Difícil Todavía - Manuel Álvarez - Caseta Municipal - 20:00 horas.