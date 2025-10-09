Seis exposiciones sobre Cádiz Romana seguirán abiertas al público hasta finales de año

La mayoría de las exposiciones que se inauguraron con motivo de la celebración del programa municipal ‘Orgullos@s de nuestra historia. Cádiz Romana’ se mantendrán abiertas a la ciudadanía al menos hasta finales de año. En la actualidad, se pueden visitar hasta nueve de las once muestras que se instalaron para la ocasión, que han seguido abiertas tras la semana de celebración, que tuvo lugar del 19 al 28 de septiembre.

La exposición ‘PlayGades’, que recrea con figuras de Playmobil algunas de las escenas de la ciudad de Cádiz en la época del Imperio Romano, se podrá visitar hasta el próximo 18 de octubre en la Casa de la Juventud, mientras que ‘Diario de Gades’, organizada por Diario de Cádiz, encara sus últimos días en el Paseo de Canalejas, donde se mantendrá hasta el 15 de octubre.

Hasta el 28 de octubre también estará abierta en el Baluarte del Orejón, ‘¡Cómic Gaditanorum! Ilustrando Gades’, la exposición con los trabajos de los ilustradores que participaron en el concurso de cómic en vivo realizado durante la semana de Cádiz Romana.

Las exposiciones ‘De Roma a Gades, Ruta marítima’, situada en la verja del muelle; y ‘Macellum Gaditanum’ de la fachada del Mercado de Abastos de Cádiz, donde se muestran paneles alusivos a la vida comercial de la ciudad en la época romana, estarán disponibles hasta el mes de diciembre.

Además, hay tres muestras que se podrán visitar hasta el 28 de febrero de 2026. Son la exposición ‘VRBS IVLIA GADITANA’ en la Casa Pinillos, ‘El acueducto y la calzada de Gades’, en la Puerta de Tierra, ‘Ritual funerario romano y hallazgos arqueológicos en Gades’ en el Castillo de Santa Catalina, además de la exposición que se mostrará de forma permanente ‘Rituales funerarios en Gadir y Yacimiento Arqueológico Casa del Obispo (Monumento funerario fenicio y el Santuario Salutífero romano), en la Casa del Obispo.

Además, en el Centro Cultural Municipal Calle Ancha, 16, aún se puede visitar una parte de la exposición ‘Ars Culinaria, Garum y Crustullum’, confeccionada por el arqueólogo, investigador y profesor de la Universidad de Sevilla, Manuel León. En este caso se pueden visitar sólo los paneles y vinilos que formaban parte de la misma hasta el próximo 30 de octubre.