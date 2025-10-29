El sector de la flor cortada 'respira' ante la campaña de Todos los Santos

El sector de Flor Cortada de la provincia de Cádiz afronta la campaña del Día de Todos los Santos con fuerza y con perspectivas positivas. Lo ha dicho Luis Manuel Rivera, responsable del área en COAG Andalucía que ha asegurado que más del 30% de la facturación anual del área se 'juega' en este día.

Un sector que sufrió con la última tormenta que azotó la provincia: 'Bernard' causó pérdidas ingentes en la provincia de Cádiz. Pero en 2025 las perspectivas son diferentes: la salud del campo chipionero es la idónea y ha podido recuperarse en cierta medida del azote de este fenómeno meteorológico.