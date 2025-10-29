En Más de Uno

El sector de la flor cortada 'respira' ante la campaña de Todos los Santos

Luis Manuel Rivera es responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía y cree que el sector afronta la campaña 2025 con salud y con buenas perspectivas

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

El sector de Flor Cortada de la provincia de Cádiz afronta la campaña del Día de Todos los Santos con fuerza y con perspectivas positivas. Lo ha dicho Luis Manuel Rivera, responsable del área en COAG Andalucía que ha asegurado que más del 30% de la facturación anual del área se 'juega' en este día.

Un sector que sufrió con la última tormenta que azotó la provincia: 'Bernard' causó pérdidas ingentes en la provincia de Cádiz. Pero en 2025 las perspectivas son diferentes: la salud del campo chipionero es la idónea y ha podido recuperarse en cierta medida del azote de este fenómeno meteorológico.

