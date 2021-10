San Fernando también celebrará su Carnaval en Febrero y organizará un 'carnaval de las agrupaciones' en Julio

La ciudad de San Fernando ha alcanzado una decisión consensuada y participada para la celebración del Carnaval del próximo año. El acuerdo de todos los actores implicados en este evento se cerró en la tarde de ayer en un encuentro organizado por el Ayuntamiento para que se tomara una decisión conjunta pudiéndose oír los argumentos de todos los implicados, unificando intereses y necesidades. Además de la representación del Ayuntamiento de San Fernando, participaron responsables de la Mesa del Carnaval, de la Federación Isleña de Peñas y Entidades ‘Puente Zuazo’, de las agrupaciones carnavalescas locales (romanceros, chirigotas, comparsas y coros), así como de los sectores económicos como el comercio y la hostelería (Acosafe e Hisafe, Asihtur, Horeca e incluso el Centro Comercial Bahía Sur), sin olvidar a los hoteles como el Salymar o el de Bahía Sur y al colectivo vecinal representado por la Federación de Asociaciones de Vecinos.

La reunión de ayer por la tarde, que cierra una amplia ronda de contactos unilaterales y sectoriales con todas las entidades para recabar opiniones y propuestas, sirvió para poner sobre la mesa una propuesta que fue finalmente la aceptada de forma unánime, y que aboga por celebrar el Carnaval de la Isla en su fecha tradicional de febrero, al tiempo que se abre hueco en el calendario de eventos de la localidad a una nueva cita extraordinaria con un Carnaval de las Agrupaciones que aproveche la celebración del Concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz (COAC) a las puertas del verano. La alcaldesa, Patricia Cavada, ha dejado claro que “en San Fernando tenemos claro que el Carnaval es de todos y todas, y por eso hemos buscado desde el principio alcanzar un acuerdo consensuado y participado sobre cómo debe ser la celebración frente a las decisiones unilaterales adoptadas en otras partes que aquí no tenían cabida. La decisión de retrasar el Concurso en Cádiz afecta a la organización y celebración como mínimo en toda la Bahía y, la verdad es que nos habría gustado que se hubiera contado con todos. Las repercusiones del Carnaval y el Falla es tan grande y potente que nos transciende y afecta directamente a todos los Ayuntamientos del entorno.”

De esta forma, el tradicional Carnaval de la Isla con un escenario principal, con la cabalgata, los disfraces y las agrupaciones cantando en lo que será como siempre el Carnaval de la calle, que se desarrollará en el mes de febrero si las circunstancias sanitarias y la evolución de la pandemia siguen como hasta ahora y lo permiten. Cavada ha resaltado que “en la reunión de ayer se puso de relieve que en las actuales circunstancias, en nivel 0 de la alerta sanitaria, no cabe otro escenario que la celebración del Carnaval. Eso no quiere decir que no vayamos a tener en cuenta la evolución de la situación y que adaptaremos toda la programación a la situación que haya en cada momento”.En este sentido, además de la tramitación habitual para el desarrollo de este evento, la regidora ha apuntado que “ya hemos contactado con diversas agrupaciones que pondrán cantar su repertorio en febrero, porque no entendemos un Carnaval sin que estén ellas presentes. Por eso, hemos hablado con las que preparan antologías, o algunas que han optado por no ir al COAC este año”.