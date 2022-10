San Fernando recupera la Romería del Cerro 'de siempre' el 23 de octubre

San Fernando volverá a celebrar el próximo domingo 23 de octubre la tradicional Romería del Cerro con un amplio programa de actos y actividades que buscan el máximo disfrute de la ciudadanía en “esta fiesta clásica que despierta tantos sentimientos y tan especial de la Isla”, como ha apuntado hoy el párroco de la iglesia del Buen Pastor, Silvio Bueno. La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mar Suárez, ha presentado hoy en rueda de prensa el cartel de la romería para conmemorar la festividad de San Servando y San Germán, Copatronos de la ciudad, y cuyas figuras vuelven a protagonizar este año el cartel de esta cita en una imagen colorista y muy llamativa. Durante su intervención, Suárez ha resaltado “las enormes ganas que tenemos de volver a celebrar la romería, con actividades para que además de los actos religiosos toda la familia pueda disfrutar de ese día, y con la ilusión de que tenga el mismo éxito de la pasada edición, cuando muchos isleños e isleñas acudieron a esta cita”.

La edil ha querido agradecer por este éxito del año pasado, y también por el amplio programa de este año, la colaboración e implicación en la celebración de la romería de personas y entidades como el párroco de la iglesia de Buen Pastor, Silvio Bueno; las asociaciones de vecinos Nueva Almadraba, Huerta el Lolo y Casas Blancas; la Asociación Hípica de la Isla; el coro mariano Virgen del Carmen; el coro de romeros dirigido por Francisco Javier Bey; el grupo scout Eryteeia; la Hermandad de San José; la Universidad de Cádiz y su departamento de Arqueología e Historia; las salineras que siempre participan del cortejo; y la comisión de recuperación de la Ermita del Cerro, representada hoy por el párroco del Buen Pastor. La romería será el acto central del programa de actos culturales, que este año contará de nuevo con actividades ecuestres y de ocio. La romería comenzará a las 11 de la mañana con una concentración en la parroquia de Buen Pastor de todas aquellas personas que quieran acompañar a los Copatronos de la ciudad hasta la ermita del Cerro. En el recorrido estarán presentes el coro dirigido por Francisco Javier Bey, la Hermandad de San José y los jinetes de la Asociación Hípica la Isla. A las 13,00 horas se celebrará la santa misa en honor de San Servando y San Germán junto a la ermita del Cerro, que contará con el acompañamiento musical del coro mariano “Virgen del Carmen”.

Las actividades culturales empezarán a las 10 de la mañana con la visita guiada al yacimiento arqueológico de Gallineras-Cerro de los Mártires, que estará a cargo del Laboratorio de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Cádiz. El punto de partida será las pistas deportivas de la asociación de vecinos La Almadraba, en la carretera del Buen Pastor. Durante la ruta, que tendrá una duración de dos horas, se visitará el patrimonio arqueológico de la villa romana que existente en esa zona de San Fernando, uno de los yacimientos más importantes de la ciudad. No será necesaria inscripción previa. En concreto, durante el recorrido se visitarán los restos del horno romano y se mencionarán las otras zonas documentadas no visibles del yacimiento pertenecientes a la villa –zona doméstica, piletas de acuicultura, tumbas, sistemas hídricos, etc-. A continuación, se subirá hacia el Cerro de los Mártires. La visita se detendrá en las tumbas expuestas en dicho camino, las cuales servirán para explicar los rituales de la muerte en el mundo púnico y romano. La visita finalizará en la Ermita de los Santos Mártires San Servando y San Germán, donde se explicará la historia del ‘martyrium’ de los santos, la leyenda y cómo los ritos funerarios cambiaron con la llegada del cristianismo.