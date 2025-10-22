San Fernando se prepara para su monstruoso 'Halloween'

Si pruebas a buscar Halloween, seguramente te aparecerá San Fernando. La ciudad se prepara para la celebración de Halloween de 2025 entre el viernes 31 de octubre y el 1 de noviembre. La alameda Moreno de Guerra se convertirá en un espacio donde nos vamos a encontrar con monstruos clásicos como el Conde Drácula, Frankestein o el Hombre Lobo.

El Halloween de San Fernando también dará protagonismo especial a los mas pequeños de la casa. Lo hará en el Parque Almirante Laulhé con el 'Halloween Park' donde habrá atracciones más destinadas al ocio que al miedo. Además, el antiguo cine Alameda ofrecerá experiencias inmersivas con proyecciones de escenas de terror, y sustos inesperados