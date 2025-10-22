En San Fernando

San Fernando se prepara para su monstruoso 'Halloween'

El responsable de Grandes Eventos del Ayuntamiento de San Fernando, Miguel Ángel Fernández, analiza en Más de Uno Bahía de Cádiz la programación extensa de la fiesta de Halloween que ya se ha situado como un importante motor de la ciudad.

Onda Cero Cádiz

San Fernando |

Si pruebas a buscar Halloween, seguramente te aparecerá San Fernando. La ciudad se prepara para la celebración de Halloween de 2025 entre el viernes 31 de octubre y el 1 de noviembre. La alameda Moreno de Guerra se convertirá en un espacio donde nos vamos a encontrar con monstruos clásicos como el Conde Drácula, Frankestein o el Hombre Lobo.

El Halloween de San Fernando también dará protagonismo especial a los mas pequeños de la casa. Lo hará en el Parque Almirante Laulhé con el 'Halloween Park' donde habrá atracciones más destinadas al ocio que al miedo. Además, el antiguo cine Alameda ofrecerá experiencias inmersivas con proyecciones de escenas de terror, y sustos inesperados

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer