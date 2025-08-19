San Fernando afronta el final del verano con una amplia programación

San Fernando encara la recta final del verano con una intensa programación cultural y de ocio que se prolongará hasta el mes de septiembre, confirmando una vez más la ciudad y a la playa de Camposoto como uno de los destinos costeros más vivos y dinámicos de la provincia.

El Ayuntamiento, a través de la iniciativa ‘Sun Fernando. Veranos frente al mar’, mantiene una programación para que vecinos y visitantes disfruten de semanas cargadas de música, flamenco, cine, espectáculos y deporte, a lo que se suma la riqueza gastronómica y comercial, además de los servicios 5 estrellas de la playa de Camposoto. Una playa que, tras el aporte de arena realizado por el Gobierno de España, ha visto mejorada la calidad de la misma y está teniendo una gran afluencia de público.

Tras la gran repercusión de la Noche Blanca, que congregó a más de 10.000 personas en las calles del centro histórico disfrutando del comercio isleño, la hostelería y las propuestas culturales que se desplegaron por distintos espacios, San Fernando continúa respirando verano gracias a una agenda diversa, amplia y para todos los públicos.

El festival La Isla Ciudad Flamenca, con actuaciones que se prolongarán hasta el 31 de agosto, sigue consolidándose como cita obligada para los amantes del cante y baile flamenco. Bahía Sound ha vuelto a situar a la ciudad en el mapa de los grandes eventos con espectáculos como el de Abraham Mateo, Viva Suecia y Saurum que colgaron el cartel de completo. Este es caso también del humor de Javi Aguilera y Carlos Mení esta semana, que con su ‘Misión Impro-sible’ han tenido que ampliar a tres funciones (de miércoles a viernes), con tres ‘soldout’. Y todavía queda conciertos con artistas esperados como India Martínez o Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

En paralelo, las Noches del Castillo han llenado de magia las murallas del Castillo de San Romualdo con conciertos íntimos y muy esperados. En estos días están previstas las actuaciones del mítico grupo EA!, José Campoy o Inma Lara, así como Julia Medina y una gran gala de Zarzuela a cargo de Asgado y la Coral de San Fernando el próximo 6 de septiembre.

La oferta se completa con el ciclo de Famcine, que cada miércoles convierte el Castillo en un cine de verano para toda la familia, con títulos que están cosechando una excelente acogida y que ya han reunido a más de 1.500 espectadores.

See You Sun en Camposoto

Como es ya habitual en la recta final del verano isleño, la despedida del sol convirtiendo la playa de Camposoto en un gran espacio de convivencia, deporte y cultura. Bajo el atardecer isleño, el See You Sun ofrece experiencias diversas, que van desde pruebas de aventura como la Sharky Race Junior, donde los más jóvenes ponen a prueba su destreza entre obstáculos y retos acuáticos, hasta espacios multideportivos en la arena pensadas para que los niños disfruten de disciplinas como vóley, baloncesto, minigolf o tiro con arco.

La música también se convierte en protagonista de estos encuentros, con conciertos a partir de las 20.30 horas. Así, en el acceso número 1 tendrá lugar la actuación de Rumbaleando y música en directo en el chiringuito Antonio. Iván Torrán y Phango Dub, estarán presente en la pista 4, mientras que en la pista 8 actuarán Los Hombres de Papel y, posteriormente, Kadipó.

El See You Sun también propone experiencias singulares que han tenido una gran acogida, como las partidas de ajedrez al aire libre organizadas por la Peña Ajedrecística Isleña, que transforman la playa en un espacio donde estrategia y diversión se funden con el paisaje del atardecer, o los baños de sonido con gong y sesiones de meditación que invitan a la relajación profunda y a la conexión interior en un entorno incomparable, que será en la pista 4.

Ampliación de los horarios de los autobuses

En definitiva, se trata de un programa que combina entretenimiento, bienestar y cultura, y que ha convertido a Camposoto en un verdadero punto de encuentro para todas las edades. Con tal motivo, se prolongarán los horarios de la línea 2 (Gallineras-Camposoto-Bazán, prolongación playa) y del servicio especial barriada Bazán-Playa de Camposoto, siendo las últimas salidas desde la playa en ambas líneas a las 2:00 horas.

La apuesta municipal por un verano diverso y participativo se refleja en la excelente respuesta del público, que está llenando cada uno de los eventos programados. La suma de festivales como La Isla Ciudad Flamenca o Bahía Sound, junto al éxito de la Noche Blanca y al atractivo del See You Sun, está situando a San Fernando como una de las ciudades gaditanas con mayor vitalidad cultural y con una oferta más completa durante la temporada estival.

Con esta programación, San Fernando reafirma su compromiso con un verano abierto a todos los públicos, en el que tradición y modernidad, patrimonio y nuevas experiencias, se dan la mano para ofrecer una agenda llena de vida que se extiende más allá de agosto y que continuará en septiembre, manteniendo el pulso cultural y turístico de la ciudad hasta la despedida del verano.