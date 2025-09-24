Ruiz Boix (PSOE) pide a la Junta de Andalucía que 'afiance' su compromiso con el futuro Hospital de Cádiz: "Ya no hay excusas"

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha hecho un llamamiento al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para que su visita a la provincia sirva para afianzar su compromiso con la construcción del nuevo Hospital de Cádiz y para tomar medidas urgentes que reduzcan las “insufribles” listas de espera que, a día de hoy, lastran la sanidad pública en la provincia.

En una comparecencia ante los medios, Ruiz Boix ha afeado que la visita de Moreno Bonilla para inaugurar el Centro de Innovación en Tecnología de Fabricación Avanzada (CFA) de Puerto Real, un proyecto con siete años de retraso financiado con fondos de gobiernos socialistas anteriores, haya puesto en evidencia la falta de deslealtad institucional al no invitar a ningún representante del Gobierno de España, a pesar de que son fondos europeos y se ubica en instalaciones de Navantia.