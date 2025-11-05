El PP de Rota defiende que el desdoble de la A-491 cuenta con fondos y "se hará realidad"

La diputada del PP en el Parlamento de Andalucía y portavoz local, Auxiliadora Izquierdo, ha defendido la inversión "histórica" que se va a hacer con el desdoble de la A-491 que une El Puerto con Rota y que se va a realizar de manera plurianual. Será una realidad, defiende Izquierdo en Más de Uno Bahía de Cádiz, por el compromiso con la mejora de las infraestructuras que ya se ha hecho en este nudo de conexiones.

La inversión que se va a realizar en este entorno lleva desde el tramo desde la glorieta A-2078 hasta el enlace de acceso a la Base de Rota (5,8 km) y que es el primer paso de una obra que costará más de 45 millones de euros. Auxiliadora Izquierdo ha denunciado que durante el gobierno socialista de Andalucía "no se hizo nada" y que se tuvo que realizar desde cero el proyecto.

En situación similar sitúa el centro de salud de la localidad, cuyo solar donde irá construido ya es propiedad de la administración autonómica. Auxiliadora Izquierdo ha explicado que el último plan de desarrollo del centro data de 2011 y dice que hay que rehacer el proyecto de nuevo antes de comenzar la construcción del nuevo, pero "se hará".