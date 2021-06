La Rosario más 'madura' inaugura este sábado el Bahía Sound de San Fernando

El ciclo de conciertos del verano gaditano tiene un foco indiscutible: San Fernando. Bahía Sound 2021 afronta un verano lleno de conciertos refrendando la apuesta del Ayuntamiento de San Fernando por la música en vivo. Este año el ciclo lo abre la artista Rosario con un espectáculo que es una auténtica 'renovación' en el estilo de esta prolífica artista.

En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, Rosario ha presentado su single 'Te lo digo todo y no te digo ná' que vertebra el concierto que ofrecerá este sábado a partir de las nueve y media de la noche. “Este disco es como una renovación, muestra a una Rosario renovada con un cambio de actitud, de madurez", ha reflexionado.

"En la gestación del este álbum he incluido nuevos recursos sobre los que no había puesto atención anteriormente, he contado con productores con los que nunca había imaginado colaborar, grandes artistas como Vanesa Martín en “La Vida es otra cosa”, Juan Magán en “Oye Primo”, Jorge Drexler en la composición de “Nuevo para los dos” y Amparo Sánchez que se ha sumado en la producción del tema con aires de reggae, “Un instante”, todos me han hecho inmensamente feliz", ha expresado

Rosario cree sobre este trabajo que "al terminarlo me he dado cuenta de que estoy ante un disco fresco, con mucha energía, para bailarlo y sentirlo en el directo". Rumbas, baladas, blues, pop, colaboraciones especiales, reggae, flamenco, personalidad y enjundia, todo se cruza y de diluye en este nuevo trabajo de Rosario.