Romero critica la instalación de la Feria del Carmen en el parque de Almirante Laulhé

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero ha valorado el anuncio del equipo de gobierno de San Fernando de trasladar este año los festejos de la Feria del Carmen y de la Sal al Parque Almirante Laulhé, donde se instalarán las casetas, y al entorno de Bahía Sur, ya que las atracciones se situarán en el aparcamiento de Caño Herrera. Para el líder de AxSí en San Fernando este anuncio denota una vez más “la falta de planificación y la constante improvisación con la que opera este gobierno local".

“Hace seis años que se concedieron los fondos europeos Edusi y eso quiere decir que han tenido seis años largos para planificar soluciones para que el desarrollo de la obra, de la que aún no hemos visto ni una grúa, afectase lo menos posible al normal funcionamiento de la ciudad. Y ahora, a menos de tres meses de la Feria nos enteramos por los medios de comunicación, que ésta involuciona y nos devuelve a los años 70 y que las casetas vuelven al Parque Almirante Laulhé”, señala Romero.

Por otro lado, el portavoz asegura que esta reubicación no viene motivada sólo por las próximas obras en La Magdalena, ya que también ayudará a enmascarar el acusado declive que experimenta la Feria del Carmen y de la Sal, que año tras año no deja de perder casetas. “Cavada no ha sido capaz de revitalizar nuestra Fiesta y desde AxSí incluso trasladábamos nuestra preocupación al respecto en julio del año pasado a través de una moción al Pleno. Ante el bochornoso espectáculo nacional que dimos con el camión-caseta y la improvisación del montaje de las atracciones a última hora sin contar con caseteros isleños".