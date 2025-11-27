Recepción oficial a los personajes de la Navidad en el Ayuntamiento de Puerto Real

La alcaldesa Aurora Salvador ha ofrecido una recepción en la Alcaldía a los personajes que este año protagonizarán la Navidad en Puerto Real: la Heralda (Gema Guerrero), la Cartera Real (María del Carmen Mejías), la Estrella de la Navidad (Montse Gómez) y los emisarios de los tres Reyes Magos (Javier Carrión, Juan Carlos Herrera y Antoine).

El acto comenzó con la bienvenida de la alcaldesa y la intervención de la concejala de Fiestas, Nazaret Ramírez, quien presentó uno a uno a los personajes. Tras cada presentación, la alcaldesa felicitó a los protagonistas e invitó a responder dos preguntas: ¿Cómo han acogido su nombramiento? y ¿Qué regalo pedirían para Puerto Real?.

Todos los personajes coincidieron en expresar que recibieron la noticia con gran ilusión y emotividad, destacando el honor de representar la magia navideña en el municipio. En cuanto a sus deseos para Puerto Real, fueron claros y compartidos: salud, trabajo y que la ilusión nunca se pierda.