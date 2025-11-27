En Puerto Real

Recepción oficial a los personajes de la Navidad en el Ayuntamiento de Puerto Real

El encuentro concluyó con palabras de agradecimiento de la alcaldesa, que subrayó el valor de estas figuras para mantener viva la tradición y la alegría en estas fechas tan especiales.

Onda Cero Cádiz

Puerto Real |

Foto de familia en el Ayuntamiento de Puerto Real
Foto de familia en el Ayuntamiento de Puerto Real | Ayuntamiento de Puerto Real

La alcaldesa Aurora Salvador ha ofrecido una recepción en la Alcaldía a los personajes que este año protagonizarán la Navidad en Puerto Real: la Heralda (Gema Guerrero), la Cartera Real (María del Carmen Mejías), la Estrella de la Navidad (Montse Gómez) y los emisarios de los tres Reyes Magos (Javier Carrión, Juan Carlos Herrera y Antoine).

El acto comenzó con la bienvenida de la alcaldesa y la intervención de la concejala de Fiestas, Nazaret Ramírez, quien presentó uno a uno a los personajes. Tras cada presentación, la alcaldesa felicitó a los protagonistas e invitó a responder dos preguntas: ¿Cómo han acogido su nombramiento? y ¿Qué regalo pedirían para Puerto Real?.

Todos los personajes coincidieron en expresar que recibieron la noticia con gran ilusión y emotividad, destacando el honor de representar la magia navideña en el municipio. En cuanto a sus deseos para Puerto Real, fueron claros y compartidos: salud, trabajo y que la ilusión nunca se pierda.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer