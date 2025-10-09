Puerto Real invertirá cerca de tres millones de euros en mejoras urbanas, medioambientales y de seguridad

El Ayuntamiento de Puerto Real ha aprobado una inversión de 2.859.797,75 euros destinada a una amplia batería de actuaciones que incluyen obras de mejora urbana, refuerzos en los servicios medioambientales, adquisiciones en materia de seguridad y otras acciones clave para el funcionamiento del municipio. La propuesta, que ha contado con el apoyo mayoritario del Pleno y ningún voto en contra, ha sido calificada como necesaria y urgente por el Equipo de Gobierno.

La alcaldesa, Aurora Salvador, destacaba en el informe presentado que “por el interés general de la ciudadanía de Puerto Real estos gastos no pueden demorarse”. El Equipo de Gobierno ha expresado en el Pleno que esta inversión responde a una planificación consensuada y basada en un análisis exhaustivo de las necesidades reales del municipio. Por su parte, José Alfaro, primer teniente de alcaldesa y responsable de Hacienda, ha querido destacar el esfuerzo colectivo que ha permitido sacar adelante este plan de inversiones: "No solo ha sido coordinado por el área económica. Ha sido un trabajo colectivo en el cual se han implicado tanto concejales y concejalas como a técnicos municipales”.

Los dos expedientes aprobados incluyen un conjunto de actuaciones en distintas áreas clave. Entre las obras más relevantes se encuentra el reasfaltado de la Avenida de Argentina, en la barriada del Río San Pedro, y de la carretera que conecta con el Campus de la Universidad de Cádiz. Ambas vías presentan un elevado nivel de deterioro debido a la falta de intervenciones de mantenimiento en décadas.