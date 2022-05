Puerto Real estrena un 'hogar' digital para la juventud de la ciudad

Teniendo en cuenta que la juventud de hoy día es “nativa digital” y que esto implica que tienen desarrollada una gran familiaridad con los entornos online que habitualmente utilizan para informarse, estudiar, relacionarse y entretenerse, el Ayuntamiento de Puerto Real ha tenido a bien poner a disposición de este colectivo la web municipal de Juventud que hoy han presentado la alcaldesa, Elena Amaya, y el concejal de Juventud, Alfredo Fernández. “Nuestro propósito es acercar a los jóvenes a través de internet, su principal medio de socialización, toda la oferta de actividades, eventos y recursos con los que cuentan a través del servicio municipal de Juventud, además de facilitarles información que pueda resultar del interés de este colectivo”, explicaban. Una visita a esta nueva web permitirá a sus destinatarios estar al tanto de las actividades y eventos que el Ayuntamiento desarrolla y que les puede resultar interesante desde el punto de vista del ocio, la formación, recursos... Además, se pone a disposición de los jóvenes el Blog Corporativo del servicio de Juventud donde podrán encontrar artículos y noticias relacionados con la oferta de este servicio municipal.

Otro de los apartados se refiere a boletines digitales mediante suscripción a diferentes listas de contenido que tendrán una edición con periodicidad planificada (diaria, semanal, mensual, bimensual o trimestral), según ha explicado la alcaldesa. El ‘buzón joven’ también forma parte de la nueva web, un espacio para la recepción de propuestas, peticiones o sugerencias que los jóvenes deseen hacer llegar al Ayuntamiento: propuestas de mejoras no solo de la ciudad de Puerto Real, sino también en asuntos relacionados con temas de interés como pueden ser la igualdad, inclusión, empleo juvenil, desarrollo profesional, etc., fomentando la participación ciudadana a través de un formulario activo en la página. Otras funcionalidades de la web son el directorio de entidades y colectivos con un listado de enlaces a webs y plataformas de interés juvenil de administraciones públicas y de entidades privadas (asociaciones, ONGs, etc.), y el formulario online para obtener el ‘carnet joven’ y beneficiarse de sus ventajas.

Reserva de espacios juveniles y salas de estudios

A través de la web municipal de Juventud se podrá también gestionar la reserva de espacios municipales para actividades juveniles, así como para el acceso a las Salas de Estudio, de aforo limitado, mediante validación por el personal de entrada a dichos espacios a través de un código QR que será enviado a la persona que realiza la reserva. Igualmente, se ofrecen recursos para jóvenes emprendedores con un resumen de sitios donde conocer herramientas, noticias y otras utilidades que, tanto a nivel autonómico como local, diversas entidades ponen a disposición para facilitar y fomentar la tarea a las personas emprendedoras. Alfredo Fernández invita a la juventud puertorrealeña a visitar y conocer los contenidos que ofrece esta nueva página que el equipo de gobierno espera “sea una herramienta útil porque de eso se trata”.