PSOE y PP vuelven a enfrentarse por las subvenciones nominativas de Diputación de Cádiz

Nuevo enfrentamiento entre los grupos provinciales de PP y PSOE por las subvenciones nominativas de la Diputación de Cádiz. Un grupo de alcaldes y alcaldesas del PSOE de Cádiz han intentado acceder a la sesión extraordinaria celebrada esta mañana donde se han aprobado modificaciones presupuestarias entre las que destaca la mejora de infraestructuras ciudadanas y espacios públicos. Los socialistas critican que en ese capítulo de subvenciones el mayor beneficiario es La Línea de la Concepción, cuyo ayuntamiento está gobernado por La Línea 100x100, socio de gobierno del PP en la Diputación de Cádiz.

A la hora de intentar acceder al salón de plenos los regidores y concejales socialistas, se han encontrado con la negativa por parte del personal del Palacio Provincial aludiendo 'cuestiones de aforo'. El portavoz socialista, Javier Pizarro, ha preguntado sobre ello a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez. Ha sido el vicepresidente primero, Juan José Ortiz, quién ha respondido aludiendo que cumplían el reglamento y acusando a los socialistas de mentir a la hora de decir que "es la primera vez que se impide entrar a los alcaldes".

Ortiz ha acusado a los diputados socialistas de reventar los plenos "en vez de trabajar", además de señalar como mentira que los ayuntamientos gobernados por el PSOE son los que menos reciben de la institución provincial. El vicepresidente primero de la institución provincial ha denunciado "la performance" que a su juicio han hecho los representantes socialistas.

"Los alcaldes estamos desamparados"

El PSOE de Cádiz ha denunciado que la Diputación "es el cajero automático" de La Línea y de municipios "afines al gobierno". Así lo ha denunciado el portavoz socialista de la Diputación de Cádiz, Javier Pizarro, en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz en donde ha dicho que su formación no va a quedarse "quieta" ante "la desigualdad entre municipios". El diputado provincial ha denunciado que La Línea de la Concepción lleva más de 12 millones de euros en subvenciones nominativas "mientras otros ayuntamientos llevan cero euros en inversiones".