El PSOE pedirá una comisión de investigación municipal sobre la corrida de toros del día 6

El PSOE de El Puerto de Santa María elevará al próximo pleno ordinario de El Puerto la petición de apertura de una comisión de investigación en torno a la celebración de la corrida del 140º aniversario de la apertura de la Real Plaza de Toros, cuyas imágenes con personas aglomeradas provocaron críticas en redes sociales e, inclusive, una modificación urgente de los criterios para la celebración de espectáculos taurinos en toda la comunidad. El portavoz socialista Ángel María González presentará una moción con la cual se buscará conformar este órgano para aclarar diversas cuestiones.

Aseguran los socialistas que se debe aclarar si existe o no un pliego de condiciones para la gestión de las instalaciones. Además buscarán aclarar el tratamiento que se le ha dado a la propuesta presentada por otro empresario que, según aseguran los socialistas, fue registrada con anterioridad a la empresa que ha organizado el evento del día 6. También quieren aclarar sobre quién controló el aforo real de la Plaza de Toros el día 6 de agosto y cómo se controló dicho aforo real?. Además buscan una versión oficial del Ayuntamiento de El Puerto sobre las imágenes donde se vislumbran las aglomeraciones de personas y sobre el por qué no se dieron instrucciones para reconducir la situación durante las tres horas que duró el espectáculo. También quieren aclarar qué responsabilidad tiene la Junta de Andalucía.

Los socialistas han criticado que no es la única polémica del verano del gobierno municipal: “hemos asistido a un verano atípico por la pandemia, pero que se ha visto agravado por las numerosas y erróneas decisiones del gobierno de Beardo que no ha primado la seguridad, y cuyo máximo exponente fue la corrida de toros del día 6 que puso, de nuevo a El Puerto, en el panorama nacional como ejemplo de lo que no había que hacer”, asegura González.