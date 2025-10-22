Entrevista en Más de Uno

El próximo reto de la alcaldesa de Puerto Real: recuperar con ayuda de Diputación el pabellón de deportes

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, anuncia una reunión con el vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, para comenzar a estudiar la recuperación del pabellón deportes de Puerto Real "a imagen del de La Línea".

Jaime Álvarez

Cádiz |

Batería de licitaciones públicas en Puerto Real gracias a la Participación de los Ingresos del Estado. El Ayuntamiento de Puerto Real mantiene 15 licitaciones abiertas de un total de 44 proyectos que quieren sacar adelante gracias a los ingresos procedentes del gobierno de España. La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha destacado en Más de Uno Bahía de Cádiz que es un esfuerzo económico que se hace consciente de las necesidades 'crónicas' que tiene el municipio.

Necesidades dice la regidora puertorrealeña que son de años atrás pero que ella "no está en la crítica, sino en las soluciones". Soluciones como las que necesita el Pabellón de Deportes de Puerto Real a quién ha pedido ayuda el gobierno local a la Diputación de Cádiz para sacarlo adelante. En concreto, al vicepresidente segundo, Javier Vidal, quién ha visto con buenos ojos la recuperación de este icono del baloncesto provincial.

