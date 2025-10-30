Los Presupuestos de la Junta de Andalucía para Cádiz suben la inversión un 17,3%

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presentado en Cádiz los Presupuestos de 2026 destinados a la provincia, que contemplan una inversión de 534 millones de euros, frente a los 455 millones del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 17,3%. De esta cifra, 493 millones corresponden a partidas provincializadas en el Presupuesto, mientras que los más de 40 millones restantes provienen de partidas no provincializadas, incluidas en consejerías como Fomento, Agua o Vivienda, que permiten reforzar infraestructuras y proyectos estratégicos en toda la provincia. Acompañado por la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, el consejero ha destacado que las cuentas “vuelven a demostrar un año más el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con los gaditanos”.

El Presupuesto para Andalucía asciende a 51.598 millones de euros, es un 50% más que en 2018. Antonino Sanz ha puesto en valor que se ha elaborado “en tiempo y forma, con rigor, responsabilidad y visión de futuro”. El consejero ha subrayado que se trata de “un presupuesto serio, sin improvisaciones, que contiene la deuda, baja impuestos y aumenta la inversión”, y que “fortalece la reputación financiera de Andalucía”. El consejero ha recordado que dos de cada tres euros se destinan a gasto social, siendo la Sanidad la principal prioridad del Gobierno andaluz. Un tercio del presupuesto se dedica a la atención sanitaria (16.265 millones de euros, un 5,9% más que el año anterior), más de un 20% a Educación, y se refuerza la Dependencia, la vivienda (más de 1.000 millones de euros) y el apoyo al tejido productivo, con 7.500 millones.

La sanidad, pieza clave

Durante su intervención, Sanz ha destacado especialmente el peso de la Sanidad dentro del presupuesto andaluz, recordando que “casi un tercio de todo el gasto se destina a la sanidad pública, lo que demuestra que la salud de los andaluces es una prioridad absoluta del Gobierno”. En este sentido, el consejero ha anunciado que el Presupuesto 2026 incorpora una partida de 10 millones de euros para el nuevo Hospital de Cádiz, lo que supone, ha recalcado “el arranque definitivo e imparable de un proyecto histórico para la ciudad".

“El nuevo hospital de Cádiz no solo está garantizado, sino que ahora lo está más que nunca”, afirmó Sanz, quien avanzó que la Junta trabaja en el convenio con la Zona Franca para la cesión de los terrenos y la licitación del proyecto. El consejero ha enumerado además otras actuaciones sanitarias relevantes previstas en la provincia, como la finalización del Centro de Salud Esperanza de la Yedra en Jerez, el Centro de Salud de Camposoto en San Fernando, la reforma de la UCI del Hospital de Puerto Real o las obras en los centros de salud del Mentidero, Barbate, Rota, Algeciras y Sanlúcar de Barrameda.