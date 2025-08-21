Se presenta en el Ayuntamiento de Cádiz la 26ª edición del Mercado Andalusí

Más de 45 puestos de artesanía y gastronomía, pasacalles, música en directo y talleres artesanales, esto0s serán los componentes de la vigésimosexta edición del Mercado Andalusí, que se celebra del 29 al 31 de agosto en el marco de la Plaza de la Catedral y el Barrio del Pópulo. La inauguración será el viernes 29 de agosto a las 12:00 de la mañana con la comitiva de la Guardia Real Rivat, formada por seis componentes, que abrirán el recorrido, junto con animaciones y pasacalles de las compañías que estarán durante el fin de semana.

Durante estos tres días, el mercado estará abierto en horario de mañana y tarde de 11:30 a 14:30 y de 18:00 a 00:00 de la noche, y el domingo será el mismo horario, exceptuando por la tarde que cerrará a las 23:30.

La teniente de alcalde de Comercio del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha querido hacer una mención espacial a la Diputación de Cádiz y a la Asociación de Vecinos del Barrio del Pópulo, que han colaborado activamente para que este zoco se lleve a cabo, algo que ha remarcado el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juan José Ortiz, ha destacado que este mercado "es un ejemplo de la colaboración de la Diputación con la ciudad de Cádiz" y es un "escaparate y una dinamización económica para Cádiz".