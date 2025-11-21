El pregón de Navidad de Puerto Real homenajeará a la 'desaparecida' radio local

El pregonero de la Navidad de la ciudad de Puerto Real será el periodista radiofónico José Antonio Piñero Gutiérrez. Actualmente es profesor en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, la Escuela Superior de Imagen y Sonido CES y el Colegio Fray Luis de León, donde imparte asignaturas relacionadas con radio, pódcast y producción sonora.

Con una amplia trayectoria en medios como Cadena SER, Onda Cero, Canal Sur y Punto Radio, Piñero ha dirigido y presentado informativos y programas especiales. Actualmente colabora en Radio Nacional de España y dirige el pódcast Maestros del Periodismo de la Asociación de la Prensa de Madrid, además del exitoso pódcast Radioactivo, con más de 50 millones de reproducciones en España y América Latina.

Entre sus reconocimientos destacan la Antena de Oro (2007) y el Premio Nacional de Radio al Mejor Presentador de Informativos (2010).