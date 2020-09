El portavoz de Vox en Sanlúcar se declara 'no adscrito' y arremete contra el partido: "El mayor chiringuito que existe es Vox"

El hasta ahora portavoz de Vox en Sanlúcar de Barrameda, José Manuel Martínez Ayala, se ha declarado como concejal 'no adscrito' durante el pleno de aprobación de las nuevas ordenanzas fiscales y ha criticado con dureza a su formación acusándoles de "estafadores". El concejal, único representante que la formación que lidera Santiago Abascal consiguió en las elecciones municipales de 2019, ha calificado como Vox como "un negocio perfecto" y como un partido "basado en el marketing". "Entendíamos que Vox era lo que necesitaba España pero lo único que hicieron fue un gran estudio de mercado para detectar las carencias que solicitaban muchos españoles", ha asegurado Martínez que ha acusado a la formación de obligar a los concejales a presentar mociones de política nacional y no de política local.

En una carta leída en el Pleno municipal, Martínez Ayala ha asegurado que "no podía continuar defendiendo lo indefendible presentando mociones que no suman nada en la ciudad qué es quién lo ha elegido y a quién le debe su lealtad y su trabajo y a partir de ahora presentará mociones en las cuales se notará la diferencia en concepto tanto de fondo como de forma". "Vox solo se sustenta en un viva España y la bandera española, sentirse español no es eso", aseguraba el concejal sanluqueño que se considera estafado por su ya ex formación. play

"No ha estado a la altura de Vox"

A este respecto la dirección nacional de Vox ha solicitado al portavoz que devuelva el acta de concejal "que consiguió gracias a estar bajo el paraguas de la marca VOX" . En un comunicado recuerdan que Ayala faltó al artículo 9.5 de los estatutos de la formación que recogen que la pérdida de afiliación por su conducta al manifestar discrepancias graves en público o en privado, cuando el pasado mes de febrero formó parte de la candidatura alternativa a Santiago Abascal y realizó graves acusaciones contra la formación en redes sociales y medios de comunicación.

“La decisión tomada por el concejal tránsfuga en el ayuntamiento de Sanlúcar, no nos ha sorprendido, ya que siempre se ha caracterizado por ser una persona indisciplinada, pusilánime, desleal, de discurso fácil en las redes sociales pero que a la hora de trabajar por la ciudad y por nuestra formación ha mostrado siempre uno de los más bajos rendimientos como representante electo, de hecho, ha sido uno de los grupos municipales de la provincia que menor actividad ha tenido durante el período que llevamos de legislatura”, aseguran en un comunicado remitido a los medios de comunicación en el que han calificado a José Manuel Martínez Ayala como "arribista, chabacano y prepotente".