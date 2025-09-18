En Puerto Real

El Pleno de Puerto Real aprueba de manera extraordinaria financiación para mejorar el servicio de limpieza de la ciudad

El primer teniente de alcaldesa y responsable de los recursos económicos, José Alfaro, ha reconocido que “el estado de la limpieza en la ciudad no es siempre el adecuado y nos preocupa mucho esta situación".

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

El Ayuntamiento de Puerto Real, en una foto de archivo
El Ayuntamiento de Puerto Real, en una foto de archivo | Ayuntamiento de Puerto Real

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real ha aprobado un conjunto de modificaciones presupuestarias que permitirán invertir de forma inmediata en actuaciones prioritarias en el municipio, especialmente en limpieza viaria, infraestructuras y programación cultural y festiva. Una de las principales medidas adoptadas ha sido la aprobación de una financiación superior a los 300 000 euros de maquinaria especializada, con el objetivo de mejorar de forma notable el estado de limpieza de las calles del municipio. Esta actuación supone casi duplicar la inversión actual en este ámbito durante el próximo trimestre.

Asimismo, esta modificación permitirá la contratación de personas para reforzar el servicio de limpieza viaria, que se hará a través de la bolsa de empleo que mantiene la empresa pública GEN. El primer teniente de alcaldesa y responsable de los recursos económicos, José Alfaro, ha reconocido que “el estado de la limpieza en la ciudad no es siempre el adecuado y nos preocupa mucho esta situación, provocada en parte por la escasez de recursos. Con esta financiación extraordinaria, podremos llevar a cabo una planificación intensiva que se va a notar en la ciudad”.

Client Challenge

Además, se ha aprobado financiación para mejoras inmediatas en infraestructuras, como el asfaltado completo de la calle Aries. Del mismo modo, se contempla un paquete de inversiones en otros puntos del municipio que contribuirán a mejorar la seguridad y accesibilidad urbana. En el ámbito de la cultura y las fiestas, esta financiación permitirá reforzar la programación de los próximos meses, compensando así las limitaciones vividas durante el verano y reafirmando el compromiso del gobierno local con la dinamización social y cultural de Puerto Real.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer