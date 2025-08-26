El pleno de Chiclana aprueba por unanimidad el reglamento para la declaración de la situación de riesgo de menores en el municipio

El Pleno ordinario del mes de agosto celebrado hoy ha aprobado por unanimidad las propuestas para la adhesión de Chiclana a la red mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, así como el reglamento municipal regulador del procedimiento para la declaración administrativa de la situación de riesgo de menores en el municipio.

En lo que a este último punto se refiere, el delegado de Servicios Sociales, Francis Salado, ha explicado que se trata de la aprobación inicial de un reglamento para dar cumplimiento en lo establecido en la ley orgánica integral para la infancia y adolescencia frente a la violencia. “Se nos pide desarrollar actuaciones de sensibilización, detección precoz, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de violencia”, ha especificado el edil.

Además, el delegado del área ha reseñado que este reglamento nace para dar respuesta a lo establecido en el artículo 23 de la ley de infancia y adolescencia de Andalucía, en la que se indica que las entidades locales son los órganos competentes para esta intervención, detección y valoración. “Este reglamento será una herramienta para garantizar el interés superior del menor sobre otro tipo de interés que pudiera concurrir, salvaguardando sus derechos”, ha explicado Francis Salado.