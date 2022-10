Los perros podrán usar las playas de Chiclana hasta el 15 de marzo

El Ayuntamiento de Chiclana ampliará este año el periodo permitido para que los usuarios puedan pasear con animales domésticos desde el 15 de octubre al 15 de marzo, es decir, dos meses más de lo que refleja la Ordenanza Municipal de Playas. Así lo ha anunciado la delegada municipal de Playas, Ana González, quien ha informado sobre el Decreto que autoriza con carácter excepcional y anual la presencia y permanencia de animales domésticos y de compañía en este periodo de cinco meses, aunque la Ordenanza Municipal de Playas habla de la temporada fuera de baño, es decir, del 1 de diciembre al 28 de febrero. “Somos conscientes de que este tema siempre está en boca de todos, por lo que, tras contar con los informes favorables de los técnicos de Turismo y Policía Local, hemos dado el visto bueno a que se pueda simultanear la temporada de baño con la presencia de animales domésticos desde el 15 de octubre hasta el 30 de noviembre y del 1 al 15 de marzo”, ha explicado González, quien ha añadido que “en estos periodos el número de bañistas es prácticamente nulo y no es inconveniente para que las personas puedan pasear a sus perros u otros animales domésticos”.

Por otro lado, Ana González ha informado de la presencia de las cuatro calles náuticas, una en la playa de Sancti Petri y tres en La Barrosa (junto al puesto central de Cruz Roja, junto a hotel Valentín y Torre del Puerco). En estas calles náuticas pueden entrar y salir todo tipo de embarcaciones, incluidos kayak o tablas de surf. “Las embarcaciones no pueden permanecer en la zona de baño, pero sí circular por las calles náuticas hasta pasar las boyas amarillas que delimitan la zona de baño”, ha explicado la delegada de Playas. Asimismo, la responsable del área ha recordado que “actualmente también está permitida la presencia de bicicletas, pero no vehículos motorizados por las playas de Chiclana, eso sí teniendo en cuenta la prohibición de atravesar el cordón dunar, por lo que debe cruzarse por las pailas y rampas instaladas a lo largo del litoral”. En este sentido, a fin de evitar posibles incidencias ante la llegada de posibles temporales durante el invierno, se va a proceder a retirar parte de dichos accesos de madera, “aunque no se van a retirar por completo, solo la parte que pudiera verse afectada por los temporales”.

“Lo mismo sucede con los módulos de aseos, por lo que van a permanecer abiertos durante todo el año los módulos del poblado de Sancti Petri, primera pista de La Barrosa, plaza de Las Banderas, Cruz Roja y Loma”, ha explicado la delegada de Playas, quien ha añadido que “los módulos que se van a retirar para ejecutar actuaciones de mantenimiento son los de la playa de Sancti Petri, Complejo Atlántico y calle Choco”. “En definitiva, incrementamos las infraestructuras y los servicios de playas durante todo el año”, ha recalcado González, quien ha añadido que “también hemos continuado con el balizamiento de nuestras playas”.