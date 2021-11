La patronal del metal de Cádiz acusa a los sindicatos de "negociar con las pistolas encima de la mesa"

LEER MÁS La huelga del sector del metal colapsa Cádiz con barricadas y retenciones

Termina la segunda jornada de la huelga del sector del metal en la provincia de Cádiz sin acuerdo entre las partes con la amenaza de una huelga indefinida en el sector que comenzaría el 16 de noviembre. Las posturas están enfrentadas: los sindicatos demandan que la patronal del metal no recorte poder adquisitivo a los trabajadores y la FEMCA, Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz, asegura que no puede negociar "con las pistolas encima de la mesa". En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, el presidente de la patronal, Diego Chaves, ha reiterado que están dispuestos a negociar pero sin imposiciones. Creen que las pretensiones de los sindicatos no son abordables y reiteran su petición de que se desconvoque la huelga general que han pedido los sindicatos.

Asegura Diego Chaves, que el obstáculo que para FEMCA ha surgido en este convenio "es el que ha supuesto la negociación del Plus Penoso, Tóxico y Peligroso, que cobran los trabajadores en función del trabajo que desempeñan, pero que, pese a lo que los sindicatos mantienen, es el mismo para todos, sin ninguna discriminación". "Lo que ocurre es que algunos trabajadores perciben pluses personales que, en opinión de los sindicatos, originan remuneraciones distintas por el mismo trabajo, cuando en realidad son las circunstancias personales de cada trabajador". Considera el presidente de la patronal del metal que Cádiz tiene el mejor convenio de España y considera que la industria del metal puede verse perjudicada si se 'aprietan' las condiciones a las empresas locales.