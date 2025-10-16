Un nuevo proyecto de 49 viviendas VPO en El Puerto

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, y la teniente de alcalde de Ordenación, Planificación Urbana y Centro Histórico, Danuxia Enciso, han mantenido una reunión de trabajo con la propiedad PROPCO ORANGE S.L.U. en el que la promotora, que también lideró la rehabilitación del histórico Palacio de Winthuyssen, presentó su proyecto de 49 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la calle Racimo nº1, en la zona de Jardín de Cano.

El alcalde ha destacado que “este proyecto es una magnífica noticia para El Puerto, ya que amplía y complementa el Plan Municipal de Vivienda con 49 nuevas viviendas protegidas, ofreciendo oportunidades reales de acceso a una vivienda asequible para las familias portuenses, y dinamiza una zona residencial que necesita más vida y actividad para recuperar la normalidad”.

Esta promoción será además una de las primeras en Andalucía en acogerse al nuevo Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, impulsado por la Junta de Andalucía, que permite incrementar la edificabilidad en un 20% cuando la totalidad del proyecto se destina a vivienda protegida. Esta medida forma parte del paquete de actuaciones extraordinarias para fomentar el acceso a la vivienda asequible.

El proyecto contempla la construcción de 49 viviendas protegidas —48 de tres dormitorios y una de cuatro—, además de 39 plazas de garaje y 33 trasteros, sobre un solar urbanizado de 923,36 m², con una superficie construida total de 6.136,61 m². La inversión global prevista para la construcción supondrá aproximadamente casi 5 millones de euros, que se elevaría a 8,7 si sumamos el suelo y los gastos del desarrollo urbanístico.

Una vez finalizadas, las viviendas se gestionarán a través del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de SUVIPUERTO, sumando así a las demás promociones que impulsa el equipo de Gobierno de Germán Beardo mediante la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda.