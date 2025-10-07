El nuevo '100x100 Unidos' se presenta el jueves 9: "Somos la consecuencia del hartazgo de los grandes partidos"

La nueva formación '100x100 Unidos' se presentará este jueves 9 en sociedad en un acto en el Hotel Spa Cádiz Bahía en el que se presentará la ejecutiva de este partido político que nace con el aval y la experiencia de su germen: La Línea 100x100 gobierna en La Línea de la Concepción y además con contundencia, siendo a nivel de concejales la mayor victoria en España.

El presidente de la ejecutiva de esta formación, Javier Vidal, ha explicado en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz que el salto a la política autonómica y provincial corresponde a un hartazgo "lógico" con respecto a la "dejadez crónica" de las grandes formaciones que han gobernado.

La experiencia de La Línea les impulsa a presentarse y a intentar replicar el éxito porque dicen que hay indicadores 'desastrosos' como el paro y la generación económica y las personas que nos representan no cumplen con su labor.

La Línea era el culo de España y ahora es un municipio normal

Esta 'nueva aventura' cuenta, asegura Vidal, con el respaldo de dos figuras importantes dentro del panorama municipal gaditano como el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, y el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, que gobiernan en sus municipios. Además, con partidos políticos de Tarifa, Conil, Barbate, Arcos, Benaocaz, Algeciras y partidos políticos municipalistas con concejales en otros municipios. Javier Vidal dice que no se va a quitar nada a nadie sino a generar ilusión "y esa ilusión no tiene color político".