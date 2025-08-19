Militares del Tercio de la Armada de San Fernando, en el corazón de los incendios de Extremadura: "Hay que tener humanidad con los afectados"

La UME ha solicitado el apoyo de la Armada para los cometidos de vigilancia, apoyo y ayuda a la población en las zonas afectadas. Hasta el corazón de los incendios en Extremadura, en Jarilla se han desplazado cien militares del Tercio de la Armada de San Fernando. Su labor, vigilar apoyar y ayudar a la población que muchas veces se resiste a irse. Pero como dice el Sargento Eduardo Córdoba Jefe de Pelotón del Subgrupo Táctico desplazado al corazón de los incendios, hay que ser humanos y tratarlos como si fuera tu familia.

Un trabajo que requiere una preparación física y mental excelente por parte de los soldados. Porque ellos también sufren aunque están preparados para resistir. Allí estarán, dice, sin fecha de vuelta. La Armada ya participaba con siete patrullas del Tercio Norte de Infantería de Marina en Galicia para vigilar los montes gallegos y colaborar en la prevención de incendios forestales mediante actividades de presencia y disuasión. Además del reciente apoyo, la Armada se mantiene alistada para aportar las capacidades, en personas y medios, que se vayan solicitando, mostrando así su compromiso con la sociedad española, allí donde que sea necesario.