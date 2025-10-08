La Mesa Provincial de Diálogo Social de Diputación de Cádiz ejecutará sus primeras acciones en 2026

Con la expresión de la “voluntad continua y clara del Gobierno Provincial” de mantener el “diálogo constante con todos los agentes económicos y sociales para conseguir el desarrollo que necesita la provincia”, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha resumido el encuentro celebrado en el Palacio Provincial de la Mesa Provincial de Diálogo Social. Una cita a la que han asistido el vicepresidente cuarto y responsable de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, Germán Beardo, las secretarias generales de CCOO y UGT en la provincia, Inmaculada Ortega y Paula Fernández, y el presidente de la Confederación de Empresas de Cádiz, José Andrés Santos, junto a otros miembros de las organizaciones sindicales y personal técnico de la Diputación.

La reunión se ha centrado en avanzar en la redacción del Reglamento de Funcionamiento de este instrumento de participación y, especialmente, en definir acciones concretas de trabajo en el marco de una estrategia común para incentivar el desarrollo económico y social de la provincia. Entre las propuestas que se han planteado durante el encuentro, se encuentra la elaboración de un estudio sobre la población residencial itinerante y su incidencia sobre el territorio, de modo que se puedan extraer datos sobre las personas que visitan las ciudades gaditanas cada día y el impacto en la economía, el empleo y la sostenibilidad que generan en los municipios.

Además se ha abordado la necesidad de realizar un análisis del mercado de trabajo en la provincia y detectar cuáles son las ocupaciones con más dificultades para ser cubiertas o para las que no existen demandantes de empleo. Este problema, según han expuesto los representantes socioeconómicos en la Mesa, se está produciendo en sectores como la construcción, profesiones tecnológicas y, en general, las que requieren alta cualificación, pero también en “los oficios de toda la vida”. En el apartado formativo, se ha tratado la organización de una jornada de debate sobre la situación socioeconómica de los sectores estratégicos de la provincia y analizar tendencias, desafíos y oportunidades que permitan establecer soluciones para un desarrollo sostenible y equitativo, así como una jornada destinada a equipos de mediación laboral para revitalizar técnicas que favorezcan un clima de “paz social” en la provincia.

Todas estas acciones se incluirán, según el compromiso expresado durante la reunión, en los presupuestos provinciales del año 2026.