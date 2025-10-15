Más de mil trabajadores civiles de la Base Naval de Rota sufrirán retrasos en sus nóminas por el cierre presupuestario del gobierno de EEUU

El personal laboral local de la Base de Rota y Morón va a sufrir este mes el retraso en el pago del anticipo de sus nóminas, que se lleva a cabo los días 15 de cada mes. Los trabajadores temen que sea causa del cierre presupuestario que sufre la Administración de Estados Unidos que es quien aporta los fondos a España para el pago de las nóminas.

Así lo ha explicado Diego Lucero, presidente del Comité de Empresa en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz quién ha reclamado al gobierno que "vele por los intereses de los trabajadores" y que se pague en tiempo y forma. El Comité de Empresa ha elevado un escrito al almirante jefe del Arsenal de Cádiz a quién ha pedido un plan de contingencia para garantizar el pago puntual de las nóminas mientras dure esta incidencia.

Los trabajadores civiles se cifran en unos mil empleados en Rota, unos 30 en Morón y en torno a una decena entre Madrid y Valencia.