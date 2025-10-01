Más de 30 personas de la tercera ronda de las Lanzaderas de Empleo de Cádiz ya se han incorporado al mercado laboral

La concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, la técnica de intermediación laboral de Fundación Santa María la Real, Silvia Morilla y la responsable del Área Social en Fundación Iberdrola España, Julia Cuevas, han mantenido esta mañana un encuentro presencial con las personas integrantes de las nuevas Lanzaderas de Empleo del proyecto “Hubs de Activación de la Empleabilidad” en Cádiz.

El objetivo de la visita ha sido conocer a sus participantes, tomar nota de las actividades que han desarrollado desde junio y las que tienen previstas hasta noviembre para reactivar su búsqueda de trabajo, mejorar su empleabilidad con nuevas técnicas y tendencias del mercado actual, así como fomentar su inserción laboral.

‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’ está impulsado por Fundación Santa María la Real y Fundación Iberdrola España, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza (CCI 2021ES05SFPR003); y también la cofinanciación del Ayuntamiento de Cádiz

De las 80 personas que empezaron el programa en mayo, actualmente quedan 45 participantes: 26 mujeres y 19 hombres en desempleo, de mayores de 19 años, con varios niveles formativos (ESO, Formación Profesional, Bachiller y estudios universitarios). Un total de 33 de sus participantes ya han mejorado su situación laboral al encontrar trabajo por cuenta ajena y dos personas realizan ahora una formación o certificado de profesionalidad. Entre los participantes, hay quien busca su primer trabajo y quien persigue una nueva oportunidad laboral tras años de experiencia en diferentes sectores, como hostelería, diseño gráfico, seguridad, limpieza, psicología, administración, comercio o educación, entre otros.