Manuel Guimerá será el presidente del jurado del COAC 2026: "A mi sí me gustan los coros"

El Consejo de Participación del COAC celebrado en la tarde de este jueves ha respaldado la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Cádiz para la elección del presidente del jurado oficial del COAC 2025. De este modo, Manuel Guimerá de la Peña será la persona encargada de presidir el jurado en la categoría de adultos.

Un candidato de "consenso", resaltó en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz realizada por José Antonio Rivas, en la que ha explicado que cuando habló con la delegada de Fiestas, le explicó que "si algún colectivo estaba en contra que no tenía ningún problema en retirarse, pero no ha sido así".

"Yo presumo de no haberme peleado nunca con nadie" ha dicho. El nuevo presidente del jurado del COAC 2026 está "al día" de la Fiesta aunque, ante posibles modificaciones de las bases, ha dicho que "se las estudiará punto por punto para aplicarlas porque es su labor".

Sobre la futura composición del jurado: "No me vale un amigo de toda la vida que pase por delante que no le guste el Carnaval"