Manu Sánchez, pregonero del Carnaval de Cádiz 2026

El conocido humorista y presentador de televisión Manu Sánchez será el pregonero del Carnaval de Cádiz 2026. Así lo ha anunciado el alcalde de Cádiz, Bruno García, y la delegada de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo en una comparecencia de prensa celebrada en el Gran Teatro Falla.

Sánchez ha sido uno de los nombres que más ha sonado como pregonero de la fiesta gaditana y no han sido pocas las personas que han pedido que sea el pregonero del Carnaval. El alcalde de Cádiz ha celebrado que haya aceptado esta importante labor. Gandullo ha destacado que no ha sido fácil tomar esta decisión y ha dicho que es el momento de Manu Sánchez. La responsable de fiestas ha asegurado que el artista conoce muy bien el Carnaval de Cádiz.

Es uno de los sueños de mi vida

En su primera intervención como ya pregonero, Manu Sánchez se ha declarado enamorado del carnaval gaditano y de la ciudad. "Un enamoramiento recíproco", ha dicho. Ha confesado que el alcalde le llamó el 23 de julio, "media hora antes de entrar a quirófano" en su proceso de recuperación del cáncer del que se está curando.

Después de darle muchas vueltas, asegura, ha dicho que sí. Avanza que su pregón será contar "el carnaval", del que dice forma parte por su papel en los medios de comunicación. "Este es el pregón que premia a los medios", dice defendiendo que "pregonar es contar y divulgar, lo que hace que una ciudad se vuelque".