Llega el Festival de Manga de Cádiz con un centenar de actividades

Un concierto de la famosa pianista Elesky completa una amplia programación que en esta edición viene cargada de novedades

Presentación del Festival de Manga de Cádiz en el Ayuntamiento
El Festival de Manga de Cádiz (Femanca) vuelve a la ciudad del viernes 3 al domingo 5 de octubre con más de un centenar de actividades y 40 concursos con diferentes premios. La cita para los amantes del manga, el anime, la cultura japonesa y los videojuegos podrán disfrutar de una amplia programación que se desarrollará un año más en las instalaciones del Colegio San Felipe Neri y que este año trae novedades como la Carpa de TCG y Miniaturas, la Zona Karaoke, talleres cosplayer y un show de doblaje y locución, entre otras.

Además, el broche final lo pondrá la famosa pianista Elesky con un concierto el domingo a las 18:30 horas, que está llamado a ser un espectáculo interactivo de versiones de anime y videojuegos muy demandado por el público. Así lo han anunciado la concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, el representante de la asociaciones participantes, Miguel Gutiérrez, y el representante del Colegio San Felipe Neri, Agustín Merello, que han presentado en rueda de prensa este evento.

El Femanca de este año quiere incrementar el asociacionismo y participación juvenil, así como potenciar la función organizativa de las asociaciones en estos eventos; promover la lectura, el cine, el arte, los juegos de mesa y otras actividades culturales entre la juventud; fomentar el intercambio cultural y el respeto entre culturas; y hacer llegar la cultura japonesa a todos los jóvenes interesados en ella por medio de actividades amenas que atraigan su atención y hacerles pasar un buen rato.

Para Gloria Bazán, el Femanca es “un encuentro cultural y de ocio alternativo para todos los públicos, que genera un ambiente creativo en la ciudad de Cádiz donde se mezclan generaciones y se fomenta la convivencia”. “Este festival no se limita a ser un escaparate de tendencias globales, sino que también funciona como una plataforma para artistas, ilustradores y creadores gaditanos”.

