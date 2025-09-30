Llega el Festival de Manga de Cádiz con un centenar de actividades

El Festival de Manga de Cádiz (Femanca) vuelve a la ciudad del viernes 3 al domingo 5 de octubre con más de un centenar de actividades y 40 concursos con diferentes premios. La cita para los amantes del manga, el anime, la cultura japonesa y los videojuegos podrán disfrutar de una amplia programación que se desarrollará un año más en las instalaciones del Colegio San Felipe Neri y que este año trae novedades como la Carpa de TCG y Miniaturas, la Zona Karaoke, talleres cosplayer y un show de doblaje y locución, entre otras.

Además, el broche final lo pondrá la famosa pianista Elesky con un concierto el domingo a las 18:30 horas, que está llamado a ser un espectáculo interactivo de versiones de anime y videojuegos muy demandado por el público. Así lo han anunciado la concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, el representante de la asociaciones participantes, Miguel Gutiérrez, y el representante del Colegio San Felipe Neri, Agustín Merello, que han presentado en rueda de prensa este evento.

El Femanca de este año quiere incrementar el asociacionismo y participación juvenil, así como potenciar la función organizativa de las asociaciones en estos eventos; promover la lectura, el cine, el arte, los juegos de mesa y otras actividades culturales entre la juventud; fomentar el intercambio cultural y el respeto entre culturas; y hacer llegar la cultura japonesa a todos los jóvenes interesados en ella por medio de actividades amenas que atraigan su atención y hacerles pasar un buen rato.

Para Gloria Bazán, el Femanca es “un encuentro cultural y de ocio alternativo para todos los públicos, que genera un ambiente creativo en la ciudad de Cádiz donde se mezclan generaciones y se fomenta la convivencia”. “Este festival no se limita a ser un escaparate de tendencias globales, sino que también funciona como una plataforma para artistas, ilustradores y creadores gaditanos”.