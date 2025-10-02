La Junta de Andalucía acepta la cesión gratuita de la parcela del futuro Hospital de Cádiz

Primer escollo superado: la Junta de Andalucía ha aceptado la cesión gratuita de la parcela de la antigua CASA propuesta por el Gobierno de España para la construcción del esperadísimo Hospital de Cádiz. Así lo han acordado en una primera reunión representantes de Ayuntamiento de Cádiz, Zona Franca y Junta de Andalucía en una primera reunión en Zona Franca.

A la misma han acudido el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, acompañado por el director técnico, Felipe Martínez, y el secretario general, Pablo del Río; la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, que ha asistido junto a la delegada en Cádiz, Mercedes Colombo, la delegada de Salud, Eva Pajares, y la gerente del SAS, Valle García Sánchez, además de otros perfiles técnicos de la administración autonómica; y el alcalde de Cádiz, Bruno García, que ha estado acompañado por el primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Jose Manuel Cossi.

Los términos concretos del convenio se abordarán en una inminente reunión técnica entre las tres partes para que avanzar y que se firme lo antes posible. La voluntad de las tres administraciones es simplificar y agilizar al máximo este convenio para que no haya otros aspectos que lo puedan dilatar. Por ello, se llevarán a un segundo documento todos los temas correspondientes a los aprovechamientos urbanísticos.