JUCIL reclama medios para luchar contra el narcotráfico en igualdad de condiciones: "Hay falta del principio de autoridad"

JUCIL ve como un respaldo a sus demandas el informe de la comisión de eurodiputados que visitó Barbate y Algeciras y que dice que se cometieron errores en el procedimiento por parte del Ministerio del Interior. La secretaria de Comunicación de Jucil, Mila Cívico, cree que poco o nada ha cambiado y se constata "una falta de transparencia" tras el asesinato de los agentes David y Miguel Ángel en Barbate.

En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, Cívico ha reclamado que se vuelva a reinstaurar la unidad OCON-SUR y reclaman inversiones urgentes al Gobierno de España para "luchar en igualdad de condiciones" para evitar que "el problema del narcotráfico eche raíces en la costa andaluza".