En Más de Uno

JUCIL reclama medios para luchar contra el narcotráfico en igualdad de condiciones: "Hay falta del principio de autoridad"

La secretaria de Comunicación del sindicato JUCIL, Mila Cívico, analiza en Más de Uno Bahía de Cádiz las condiciones del personal en la provincia de Cádiz y en la costa andaluza.

El alcalde de Barbate denuncia que no se ha reforzado la seguridad en su puerto un año después del asesinato de los guardias civiles

Jaime Álvarez

Cádiz |

JUCIL ve como un respaldo a sus demandas el informe de la comisión de eurodiputados que visitó Barbate y Algeciras y que dice que se cometieron errores en el procedimiento por parte del Ministerio del Interior. La secretaria de Comunicación de Jucil, Mila Cívico, cree que poco o nada ha cambiado y se constata "una falta de transparencia" tras el asesinato de los agentes David y Miguel Ángel en Barbate.

En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, Cívico ha reclamado que se vuelva a reinstaurar la unidad OCON-SUR y reclaman inversiones urgentes al Gobierno de España para "luchar en igualdad de condiciones" para evitar que "el problema del narcotráfico eche raíces en la costa andaluza".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer