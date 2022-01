Juan Manuel: un cuponero 'con duende' que reparte millones en la Barriada Bazán

El sorteo de la ONCE del pasado miércoles volcó toda su fortuna en San Fernando (Cádiz), con más de 1,7 millones de euros en premios, gracias al mismo vendedor que el pasado 5 de enero repartió otros 700.000 euros en la localidad gaditana. "Nunca pensé que esto pudiera pasar, no me lo creo", ha comentado el vendedor, Juan Manuel Otero.

Según ha informado la ONCE en una nota, Otero, que es afiliado a la ONCE y vendedor desde 2015, vendió el miércoles 50 cupones premiados con 35.000 euros cada uno de los 55 cupones que integran la serie completa de los sorteos diarios de la ONCE, repartiendo así 1.750.000 entre 50 vecinos de San Fernando.

Así, 30 de estos cupones (más de un millón de euros en premios) los vendió en una tienda de comestibles de la calle Pardo, 'Alimentación Pepi', y otros 20 (700.000 euros) en la plaza de Abastos de la barriada de Bazán. Curiosamente, hace solo tres semanas, otro miércoles, Otero dio otro premio mayor a sus vecinos: 700.000 euros con otros 20 cupones correspondientes al sorteo del 5 de enero. Desde ese día, las ventas se han notado más, tal y como ha reconocido. "Soy un vendedor con suerte", ha comentado este jueves entre las primeras felicitaciones de sus clientes. "Es una barbaridad de dinero para mucha gente, una felicidad inmensa", ha añadido.