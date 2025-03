Juan Carlos Ruiz Boix: "Hay que realizar una reflexión de municipio a municipio para ver qué ha pasado tras las elecciones municipales"

El secretario general del PSOE de Cádiz y candidato a revalidar su cargo, Juan Carlos Ruiz Boix, cree que hay que hacer una reflexión profunda en lo municipal tras los resultados electorales de las últimas elecciones a ayuntamientos para ver "si es necesario el relevo o reforzar" las direcciones locales. Para ello, cree que hay que tener un PSOE provincial fuerte y cohesionado para poder, "siguiendo el mandato del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, permitir que las agrupaciones las lideren los y las mejores".

En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, el también alcalde de San Roque cree que el PSOE "ha mantenido bien su base electoral" pero reconoce que ha habido "un periodo complejo" en lo que respecta a los resultados. "En varios municipios se cuenta con mayoría absoluta pero en otras poblaciones hemos tenido un resultado menor que no ha avalado el resultado de buenas alcaldías", ha analizado Ruiz Boix, quien dice que "el PSOE es una alternativa real de gobierno" en la provincia de Cádiz.

Es necesario un PSOE unido frente a los retos de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz

Frente a Ruiz Boix está José Javier Ruiz Arana, miembro de su ejecutiva. El candidato dice que "hemos trabajado con muchos de los miembros que están participando dentro de la ejecutiva del PSOE" pero "lo único que le puedo indicar es que he trabajado para conseguir el reto de la unidad pero no todos lo han conseguido porque quizás durante estos tres años han estado sembrando esa alternativa y no solucionando los problemas de los vecinos".

Tengo la mano tendida para integrar a los críticos, todos somos necesarios

"Yo respeto la posición que crean una alternativa pero que no usen el término de la renovación porque hay dirigentes que pertenecen a la ejecutiva general actual", asegura Ruiz Boix quién también con respecto a las críticas sobre que se han sentido abandonados por el partido a nivel provincial. "Ha habido un abandono de responsabilidades de algunos compañeros que formaban parte de esa integración necesaria para el PSOE de Cádiz", ha recriminado. "Si le puedo indicar que hemos tenido una dirección compartida", asegura el sanroqueño.