José Antonio Barroso baraja volver a la política y critica la 'pérdida de esencia' de IU: "Puerto Real no está pasando por su mejor momento"

28 años alcalde referente de IU en España y muchos más como miembro de la corporación municipal de Puerto Real, José Antonio Barroso se plantea "por clamor popular" volver a presentarse a la alcaldía de la ciudad. Lo hace, dice el ex alcalde en Onda Cero, tras poder constatar que "Puerto Real no está en su mejor momento".

"Hay importantes déficits en la calle", dice el ex alcalde que pone especial énfasis en los polígonos industriales y las instalaciones deportivas y culturales "que genera un estado de ánimo en la opinión pública" que "no es solamente decir que el Ayuntamiento de Puerto Real está haciéndolo bien o mal sino invocar a otros tiempos", dice José Antonio Barroso. El ex alcalde de Puerto Real dice que "no es insensible con lo que ve", y que esos reclamos "permeabilizan" en su estado de ánimo.

José Antonio Barroso dice que el se quiere presentar "para desmontar los bulos y los espantajos" contra su persona.

El ex alcalde de Puerto Real dice que no está seguro sobre qué siglas se presentaría pero dice que no se siente identificado con la política que lleva IU al frente del gobierno de la ciudad y en el gobierno de la nación. "La IU que yo ayudé a formar ha renunciado a sus principios", ha dicho en referencia sobre las posiciones de política de vivienda, geopolítica mundial o la banca pública.

"Los astilleros están cerrados: ¿Dónde está Aurora Salvador?"

El regidor critica lo que considera inacción del gobierno local en las reivindicaciones industriales y cree que el astillero es "un apéndice" de San Fernando. "Está cerrado como tal, no existe", dice el ex alcalde quien dice que "Puerto Real ha perdido todo liderazgo en la Bahía".