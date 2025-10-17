Jerez de la Frontera será la Capital Española de la Gastronomía 2026

Tras Sanlúcar, Jerez. La ciudad de Jerez de la Frontera ha sido designada Capital Española de la Gastronomía 2026, así lo ha confirmado la asociación Hostelería de Jerez al programa Más de Uno Jerez donde han expresado su felicidad por la obtención de este logro. Cádiz ya puede presumir de tener dos capitales gastronómicas y con nombre propio: Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera, unidas por el vino y su herencia cultural.

Este reconocimiento está otorgado por la Federación Española de Periodistas de Turismo y la Federación Española de Hostelería y se ha comunicado al filo de la una del mediodía. La Capital Española de la Gastronomía (CEG) reconoce a la ciudad que más haya destacado en la promoción de la gastronomía, y busca impulsar la visibilidad de la oferta de la localidad para atraer visitantes interesados en la gastronomía española.

La candidatura de Jerez, 'Come, bebe, ama Jerez', se basa en potenciar el patrimonio culinario y los vinos, reflejando la pasión y el disfrute de la idiosincrasia cultural jerezana. Cuatro líneas estratégicas reflejan el proyecto de la ciudad: conservación del legado, cooperación, sostenibilidad e impulsar el talento y la formación de nuevos talentos.