El XXV Festival de Jerez ofrecerá 13 espectáculos en streaming para llegar a su público internacional

El XXV Festival de Jerez ofrecerá 13 espectáculos en streaming para poder conectar con su público internacional que, como consecuencia de las restricciones de movilidad impuestas en sus países de origen por el Covid 19, no se desplazará a la ciudad para disfrutar de su amplia programación. A través del streaming –ofrecido por las plataformas All Flamenco y Third Row- el certamen estará presente en el hogar de los aficionados de todo el mundo. Sin duda, será otra forma de disfrutar el Festival en esta su 25 edición.

La plataforma All Flamenco ofrecerá 8 espectáculos a través del formato streaming. Su oferta incluye al bailaor jerezano Andrés Peña y sus ‘Campanas de Santiago’, que estrena el 7 de mayo en Sala Compañía con la colaboración especial de Juana la del Pipa. El baile también será protagonista con la Compañía de José Manuel Álvarez, con otro estreno: ‘Cruces’, el 10 de mayo en el mismo escenario de Sala Compañía.

All Flamenco llevará al streaming la presentación del disco del cantaor Alfredo Tejada –‘Identidad’, acompañado por el baile de Claudia La Debla (12 de mayo, Sala Compañía). Asimismo, se emitirán las evoluciones de la Compañía Guadalupe Torres con ‘Los colores de Magdalena’ (13 de mayo, Sala Compañía).

Ya en el escenario de los Museos de la Atalaya podrá verse la ‘Galería’ de José Maldonado (14 de mayo). Sin embargo, la oferta de streaming de All Flamenco continuará en Sala Compañía con tres espectáculos más: el recital de guitarra a cargo de Antonia Jiménez (17 de mayo), el cante de Tamara Tañé -acompañada por el baile de Saray García, Miguel Ángel Heredia y Juan Antonio Tejero- en ‘Mis tres puñales’ (19 de mayo) y el baile de Mónica Iglesias con el estreno de ‘Tálamo’ (22 de mayo).

La otra plataforma utilizada será Third Row

De otro lado, la plataforma Third Row iniciará sus retransmisiones de streaming en directo el 9 de mayo con el Ballet Flamenco de Andalucía en el Teatro Villamarta.

Third Row también incluye en su oferta de streaming el espectáculo ‘Ya no seremos’ de Ángel Rojas Flamenco Dance Project (13 de mayo, Teatro Villamarta).

La misma plataforma emitirá, además, el estreno del nuevo espectáculo de Eduardo Guerrero (‘Debajo de los pies, 15 de mayo, Teatro Villamarta); la nueva propuesta del jerezano Fernando Jiménez (‘Transiciones’, 16 de mayo en Sala Compañía); y pondrá fin a esta serie en streaming con otro estreno: ‘Frente al silencio’, de Fuensanta La Moneta (17 de mayo, Teatro Villamarta).

Pese a que todos los espectáculos se emitirán en directo, Third Row incluye la posibilidad de poder verlos en diferido en un plazo de 15 días si por cuestiones horarias no se han podido visionar en su momento.