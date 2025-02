Jaime Armario: "La unidad tiene que ser algo intrínseco en el PSOE, no una pose coyuntural de unas semanas"

Habrá candidatura alternativa y será Jaime Armario quién la lidere. Ayer la anunciaba en sus redes sociales y hoy en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz ha reivindicado su papel para poder liderar el nuevo proyecto para el socialismo gaditano. Lo lidera "con convicción" designado por sus compañeros y compañeras de partido aunque resta importancia a los nombres que lo apoyan: "Es importante tener apoyos pero a la hora de votar todos y todas somos iguales", asegura. "La voz la tiene la militancia", defiende.

Sobre la decisión de presentar una lista alternativa dice que "podría ser una lista única cuando la persona que lo lidere sea otra, no la misma que ha sido durante 3 años". "No se ha trabajado por una unidad durante los tres años"; dice Jaime Armario quien está abierto a negociar pero reitera en la búsqueda de otro nombre.

"La sociedad tiene que dejar de vernos como los que nos hacemos la foto y no hacemos nada"

"Yo no me canso de dialogar y hablar", defiende.Asegura Armario que Juan Carlos Ruiz Boix "ha sectorizado el partido", que "son respetables" pero "no son comportamientos de unidad". "La discrepancia en política nos hace crecer pero que parta de raíz, no de una pose coyuntural", dice.