Halloween 2025 en San Fernando: una ciudad volcada con el terror, el misterio y la fantasía

San Fernando se prepara para convertirse nuevamente en el centro del misterio, la imaginación y el terror con la programación especial que el Ayuntamiento ha diseñado para Halloween 2025. La cita, que tendrá lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre, estará dedicada a los grandes monstruos clásicos del cine y la literatura. Figuras icónicas como Drácula, Frankenstein, la Momia, Medusa o el Hombre Lobo darán vida a una ambientación temática cuidadosamente elaborada y pensada para todos los públicos.

El propósito del Ayuntamiento es reforzar Halloween como un referente a nivel provincial, apostando por un modelo que une cultura, turismo y desarrollo económico local. Gracias a esta estrategia, San Fernando ha conseguido consolidar en los últimos años una identidad propia en torno a la festividad, diferenciándose de propuestas más impersonales o puramente comerciales. Como antesala a esta fiesta, con un conjunto de actividades el Ayuntamiento de San Fernando refuerza su apuesta por la participación ciudadana, la dinamización de la economía local y la creación de experiencias culturales singulares que diferencien a la ciudad durante la temporada de Halloween.

Así, desde la delegación de Destino Turístico se ha puesto una oferta que incluye la ya tradicional Ruta de los Misterios, el IX Concurso de Ambientación Halloween y el VIII Certamen de Cortos “90 Segundos de Terror”, tres propuestas que buscan implicar a la ciudadanía, fomentar el talento local y consolidar a la ciudad como un referente en estas fechas. La Ruta de los Misterios, que se celebrará del 2 al 30 de octubre, permitirá a vecinos y visitantes adentrarse en leyendas y curiosidades de San Fernando. Se desarrollará los jueves, viernes y sábados, de 20:00 a 22:00 horas, con punto de encuentro en la Plaza Font de Mora, junto al antiguo edificio de la Cruz Roja. La actividad no está recomendada para menores de 12 años y las reservas podrán realizarse a través de la Oficina Municipal de Turismo en la web turismosanfernando.es/reservas.