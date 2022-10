González pide ser "más ambiciosos" con el TramBahía: "Responde a las necesidades de una década que no son las de ahora"

El alcalde de Cádiz, José María González, celebra la puesta en marcha del TramBahía por la ampliación de los modos de transporte sostenible en la comarca, pero es crítico con las frecuencias y la conectividad con el resto de poblaciones de la Bahía de Cádiz. En una entrevista en el especial por la inauguración del Tranvía de la Bahía de Cádiz de Más de Uno Bahía de Cádiz, el alcalde de Cádiz pidió más conectividad y más frecuencias ya que considera que no es competitivo.

El regidor gaditano considera que es "una oportunidad perdida" porque el trazado obvia al Río San Pedro y a Puerto Real, además de a los campus universitarios. "Y sin abrochar ese trazado al completo, los objetivos no pueden ser ambiciosos ni la transformación real", resalta González que también pone el acento en las frecuencias. "Debería de mejorar y no tardar demasiado en la manera de la adaptabilidad de la movilidad en la Bahía", resalta el regidor gaditano: "Responde a las necesidades de una década que no son las necesidades de ahora", resume.