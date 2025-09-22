El gobierno de Puerto Real llevará a pleno las subidas de las tasas de agua y recogida de residuos urbanos

El gobierno de Puerto Real llevará al pleno las nuevas tarifas para el próximo año en dos servicios esenciales: el suministro de agua y la recogida de residuos sólidos urbanos. El gobierno de Puerto Real ha estado soportando la subida del suministro de agua del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana con medios propios pero no ha podido prorrogarse más la situación. Por otro lado, el gobierno local se ve obligado a cumplir la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular (una transposición de directivas europeas previas) que obliga a los ayuntamientos a la mejora de ambos servicios, pero que supondrá una mayor contribución económica por parte la ciudadanía.

Según las estimaciones, la revisión de tarifas de agua supondrá un incremento medio de 9,30 euros bimestrales por hogar, esto es, 4,65 € al mes. Para minimizar el impacto en los hogares más vulnerables, el gobierno local establecerá la Tarifa Social, con una bonificación del 95% en la factura, que se gestionará a través de los servicios sociales municipales; ajuste de tarifas para familias numerosas o para viviendas con más de cuatro personas, y nuevas tarifas para servicios específicos, como inspecciones, llenados y vaciados de cuba, entre otras.

"Gen estaba soportando la subida del agua del CAZG hasta que no ha habido márgen"

En el servicio de recogida de residuos urbanos el aumento será de 4,50 euros de promedio. En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, el responsable Iván Canca ha asegurado que están obligados porque se obliga al equilibrio económico del servicio: "no puede ser deficitario y el Ayuntamiento debe ingresar lo mismo que le cuesta", dice Canca. También el gobierno local está obligado a establecer medidas para el aumento del reciclado ya que el Ayuntamiento está penalizado en el vertedero con 30€ por tonelada de residuos no clasificado.

Habrá inversión y contratación de nuevo personal

El Ayuntamiento de Puerto Real iniciará en paralelo un programa de inversiones para mejorar de manera notable la limpieza en el municipio, se contratará personal y se renovarán todos los contenedores, sustituyéndolos por otros con sistema de identificación. El objetivo es recoger, de manera anónima, el nivel de reciclaje de cada usuario, reflejándose luego en la factura el ahorro correspondiente. En otras palabras, ahorro por reciclaje.

La modificación de las tasas también permitirá la implantación del contenedor marrón, en el que se depositarán sólo residuos orgánicos puros, la renovación de la flota de camiones y vehículos de carga lateral, ampliación de los horarios de los puntos limpios, ampliación del servicio de recogida de muebles y otras. Tendrá además una generación de empleo de 9 personas.