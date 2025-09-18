Los gaditanos podrán conseguir la ciudadanía romana con el pasaporte ‘Tessera gaditana’

El Ayuntamiento de Cádiz, que inaugura el viernes 19 de septiembre la segunda edición del programa municipal ‘Orgullos@s de nuestra historia’ dedicado este año a Cádiz Romana, invita a la participación de la ciudadanía gaditana con la puesta en marcha del pasaporte ‘Tessera gaditana’, con el que cualquier persona podrá conseguir la ciudadanía romana gaditana.

Este documento se podrá sellar en el Torreón de Puerta de Tierra, en el centro cultural de la calle Ancha,16, en el castillo de Santa Catalina, en la Casa del Obispo y en el Teatro del Títere Tía Norica.

El pasaporte se podrá conseguir en cualquiera de las exposiciones de estos espacios o descargándola en la página web de Cádiz Romana en el enlace:

https://cadizromana.es/tessera-gaditana/

Este diploma ‘Civitatis Romanae’ es similar a los diplomas que las personas recibían por los méritos logrados ante el senado y el pueblo de Roma.

Presentado el libro oficial ‘Gades, Municipium Civium Romanorum. Entre los Balbo y Avieno’

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado del Rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, y la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, ha presidido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, la presentación de la publicación ‘Gades, Municipium Civium Romanorum. Entre los Balbo y Avieno’ de los autores José María Gener Basallote, arqueólogo municipal, Laura Esparragosa, directora del Museo de Cádiz, de la consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y Darío Bernal Casasola, catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz-UCA.

El libro, editado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad de Cádiz y en el que han participado un total de 44 investigadores (25 profesores universitarios y 19 investigadores), nos sumerge en un periodo crucial: desde la llegada de la dinastía de los Balbo, que elevaron Gades a la categoría de municipium, hasta la figura de Avieno, un erudito poeta del siglo IV d.C. que nos dejó valiosos testimonios sobre la ciudad.