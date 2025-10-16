La gaditana Lorena Mejías, nueva decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía

La periodista gaditana Lorena Mejías ha sido elegida decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. El colectivo de periodistas andaluces ha celebrado elecciones y con sus votos, han respaldado la candidatura liderada por la periodista gaditana. El resultado del escrutinio es del 92% de síes, con un 8% de votos en blanco.

La nueva Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas está formada por 16 periodistas de las diferentes provincias andaluzas: Reyes Moreno (vicedecana primera), Antonio Manfredi (vicedecano segundo), Teresa Santos (vicedecana tercera), Ana Martín (secretaria general), Rafael Mendoza (tesorero) y los vocales Blanca Aneas, Juan Carlos Jara, Gema Medina, Adrián Cortés, Paco Rosa, José Luis Acedo, Nuria Sánchez-Gey, Jorge Hidalgo, Regla Jiménez y Francisco Javier Paniagua, Profesionales todos del ámbito de los medios de comunicación, gabinetes de prensa, autónomos y docentes universitarios.

El equipo representa así la diversidad territorial y profesional del periodismo andaluz, unido por el que ha sido su eslogan de campaña “Somos Periodistas”. De esta forma, han pretendido hacer ver a quienes integran el Colegio que su objetivo como Junta de Gobierno es defender los intereses profesionales de quienes ejercen el periodismo en Andalucía, en sus diversas facetas y salidas laborales.

Reforzar la profesión, reconocimiento de la titulación, formación y emprendimiento

Reclamar la creación de perfiles profesionales de periodistas, defender la titulación universitaria en el ejercicio profesional, apoyar a los periodistas emprendedores, reforzar la formación, la ética y la responsabilidad profesional como garantes del periodismo de calidad son algunos de los objetivos recogidos en el proyecto de candidatura.

Cabe recordar que la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía es la encargada de gestionar y coordinar la acción del Colegio a nivel andaluz. El Colegio se conforma además de 10 demarcaciones territoriales, cada una de ellas con sus propias juntas directivas elegidas en procesos electorales territoriales.

Lorena Mejías venía ejerciendo de decana en funciones desde abril de este año, tras la dimisión del anterior decano José Barrera, centrado ahora en la presidencia de la demarcación del Colegio en Sevilla. Mejías ha querido expresar públicamente su agradecimiento a sus predecesores en el cargo y a los miembros de la Junta de Gobierno saliente, por la dedicación al Colegio que han tenido en los últimos años. También a los miembros de la Mesa Electoral, por su labor durante la jornada electoral.