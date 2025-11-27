Francisca Gómez, Manuel Manzano, Manuel Fernández y la Olla Solidaria Santa María de Nazaret, Insignias de Oro de Chiclana

El Ayuntamiento de Chiclana ha dado a conocer a las personas que recibirán este año la Insignia de Oro de la ciudad, con motivo del Día de la Constitución, que se celebra el próximo martes 6 de diciembre. Se trata de Francisca Gómez Flores, Manuel Manzano Ortiz, Manuel Fernández de Alba y la Olla Solidaria Santa María de Nazaret, que recibirán este reconocimiento en el acto institucional que se celebrará el próximo 6 de diciembre, a las 11.30 horas, en el Teatro Moderno.

Francisca Gómez Flores

Paqui Gómez realiza su formación académica en el colegio Sagrado Corazón de Jesús, y está vinculada a la administración de empresa como lo hace actualmente en su empresa ‘Cristalería y Aluminios Verdugo S.L.’, situada en el Polígono de Pelagatos y que gestiona con su marido Diego, como ella dice “motor de la empresa” y de la que forman parte también sus hijos Estefanía en Administración y Diego como oficial de carpintería de PVC. Aunque sus inicios profesionales fueron en ‘Juguetería Los Pitufos’ en el año 1988, fue pasando por diversas empresas, entre ellas, ‘Ferretería El Cubo’, ‘Chiquilandia’ o ‘Cristian Lay’.

Manuel Manzano Ortiz

De familia de viticultores, su padre ya era socio de la antigua Cooperativa San Juan Bautista. Pero él es el primero en entrar en el mundo del vino a través de la Cooperativa, viticultor y durante 27 años presidente de la Cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros, hasta el pasado mes de abril de este año que dejó el cargo. El vino para él lo es todo, significa su medio de vida y siempre ha estado relacionado con él. La uva y el vino siempre han formado parte de su vida y de su generación. La Cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros surge del cierre de la anterior Cooperativa San Juan Bautista. Y desde su fundación en 1992, fue miembro de su Consejo Rector y, desde 1998, ha permanecido al frente de la Cooperativa hasta principios de este año.

Manuel Fernández de Alba

Niño de la Posguerra, como fue habitual en aquellos años, tuvo una infancia con escasez económica y muy poca educación. Dejó los hermanitos de La Salle a la edad de diez años para hacer de vaquero, arriero y ayudar en el huerto o la viña. Aprendió las cuatro reglas y a leer con un profesor particular a la caída de la tarde y con la luz de una vela, justo lo suficiente para valerse en la vida. De su padre, aunque enfermó pronto y murió joven, heredó un espíritu de iniciativa y solidaridad. Con la mili tuvo la oportunidad de salir de casa y, de camino, darle forma a sus muchas ideas, una de ellas conducir un camión. Así, además de servir con los Regulares en la frontera de Melilla y pertenecer a la escuadra de gastadores, aprovechó la oportunidad para sacarse el carnet C y, sobre todo, con la idea de darle uso. Por ello, tras la vuelta, logra comprar su primer camión, un Barreiro de tres ejes, asociado con su hermano mayor Rafael, que prácticamente ejercía de cabeza de familia. Todo ello haciéndolo compatible con sus actividades de agricultores y ganaderos.

CONTRANSRE, Cooperativa de Transportes Nuestra Señora de Los Remedios.

En la parte profesional y en la recién creada COTRANSRE, llega a ser jefe de transporte y presidente. En esos años, la Cooperativa llegó a su máximo apogeo en cuanto a socios y movimientos. Pero debido a sus problemas de salud y la presión de los viajes largos, y teniendo siempre presente a su familia numerosa, observa una nueva oportunidad con los camiones grúas, con grúas autoportantes, siendo de esta manera visionaria el primero del sector en la zona.

Apostó por ello, tocando aguantar los primeros años, que coinciden con la crisis del 93, para finalmente lograr éxito en este sector independizándose de la cooperativa, creando su propia y conocida empresa familiar, ‘Grúas M. Fernández’, que empieza a prosperar creciendo en número de camiones y, por supuesto, generando empleo.

Olla Solidaria Santa María de Nazaret

La Olla Solidaria Santa María de Nazaret surge el 19 de diciembre de 2013 en el seno del Hogar de Nazaret, institución católica que, ante la crisis económica que se atravesaba y que afectó también a nuestra ciudad, decidió poner en marcha un proyecto de ayuda alimentaria. La iniciativa fue impulsada por cinco miembros asociados del Hogar de Nazaret, con el objetivo de atender a las familias en situación de vulnerabilidad mediante la entrega diaria de comidas completas y equilibradas. A lo largo de los años, la Olla Solidaria se ha consolidado como un recurso estable y cercano, sostenido íntegramente por la generosidad de numerosos benefactores y por la dedicación de un amplio equipo de voluntarios.

Actualmente, las personas y familias que reciben apoyo de la Olla Solidaria son derivadas por Servicios Sociales del Ayuntamiento, Cáritas Diocesana y la propia Olla Solidaria, tras procesos internos de valoración. Cada unidad familiar accede al recurso a través de un informe de derivación y mediante un proceso básico de recepción, análisis de su situación y explicación de las normas del programa. De esta forma, en la actualidad se atiende diariamente a alrededor de 70 personas, entre personas solas y familias, ajustando las raciones a las necesidades de cada unidad familiar.